Ventimiglia, lavori al confine: sopralluogo al cantiere di Ponte San Ludovico (Foto)

06 novembre 2025

Ventimiglia, lavori al confine: sopralluogo al cantiere di Ponte San Ludovico

"Si parte dalla rimozione dei massi dall’aiuola centrale", dice il sindaco Di Muro

Primo sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro al cantiere di Ponte San Ludovico a Ventimiglia.

"Abbiamo effettuato il primo sopralluogo nel cantiere che interesserà l’area di confine tra Italia e Francia, a Ponte San Ludovico, dove Anas, insieme alle imprese coinvolte, che ringrazio per il loro impegno, ha avviato i lavori per una nuova viabilità più sicura e per un arredo urbano all’altezza del ruolo di questa piazza: il vero biglietto da visita di Ventimiglia e dell’Italia" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro che ieri si è recato sul cantiere insieme all'assessore Adriano Catalano - "L’obiettivo è chiaro: valorizzare il nostro territorio e, per una volta, presentarci con orgoglio alla confinante Costa Azzurra".

"Si parte dalla rimozione dei massi dall’aiuola centrale, un intervento indispensabile per proseguire con le fasi successive del cantiere" - sottolinea il primo cittadino - "I lavori continueranno nei prossimi giorni senza la chiusura della strada, così da ridurre al minimo i disagi".

Elisa Colli

