Orari di mercato del venerdì e chiusura del valico San Ludovico a Ventimiglia, Martinetto: "Problemi urgenti che meritano attenzione e soluzioni"

"Fare politica a Ventimiglia non è mai stato semplice. Chi conosce la storia amministrativa della nostra città sa quanto sia difficile mantenere un confronto sereno, costruttivo e orientato al bene comune. Purtroppo, capita ancora troppo spesso che il dibattito politico venga distorto da personalismi o da interessi particolari, perdendo di vista ciò che davvero conta: i cittadini. Negli ultimi tempi, come gruppo civico e come consigliere comunale di minoranza, abbiamo sollevato due questioni che riteniamo fondamentali per Ventimiglia e per l’intero comprensorio intemelio: la necessità di rivedere gli orari di apertura del mercato del venerdì per garantire una migliore gestione del traffico, della sicurezza e della vivibilità urbana e la chiusura annunciata del valico di San Ludovico per ben quattro mesi, un provvedimento che avrà ripercussioni significative sulla mobilità dei lavoratori frontalieri, sull’economia locale e sulla quotidianità di migliaia di persone" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto.

"Si tratta di temi che toccano trasversalmente la nostra comunità: commercianti, residenti, pendolari e famiglie. Non sono provocazioni, né strumenti di visibilità personale. Sono problemi reali, urgenti, che meritano attenzione e soluzioni" - afferma - "Eppure, la reazione di alcuni è stata sorprendente: insulti, ironie, accuse di protagonismo. A chi mi ha criticato, rispondo con una domanda semplice e diretta: è sbagliato sollevare questioni che riguardano la vita di tutti? È illegittimo che un consigliere comunale, eletto dai cittadini, eserciti il proprio ruolo con trasparenza e spirito di servizio? Io credo di no. Credo che il compito di chi fa politica, soprattutto in minoranza, sia quello di osservare, ascoltare, proporre e, quando necessario, denunciare. Credo che il confronto, anche acceso, debba sempre restare nei confini del rispetto reciproco".