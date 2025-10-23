Ventimiglia, frontiera di San Ludovico chiusa per quattro mesi. Martinetto: "Decisione presa in solitaria"

"Il sindaco ha deciso di lasciare il segno con un’opera tutta sua: la nuova piazza De Gasperi alla frontiera. Due aiuole, un po’ di asfalto, una rotonda e un grande parcheggio, utile per l’attività commerciale adiacente e visto che ci siamo, forse anche per chi vuole andare al mare o al museo dei Balzi Rossi. Bene, finalmente qualcosa si muove. È noto che questa piazza è da tempo presentata come 'opera della filiera', la sua creatura. Benissimo! Ora, però, chiude per quattro mesi (e chissà se basteranno) la frontiera di San Ludovico per realizzarla. Una decisione presa in solitaria, senza consultare nessuno salvo chi sta intorno a lui" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto.

"Problemi di sicurezza, tutti zitti: Forza Italia e Fratelli d’Italia non pervenuti. E il partito dei frontalieri? Se non fosse in maggioranza certe cose non accadrebbero, se Parodi fosse stato in minoranza ci sarebbe stato un sciopero con il blocco delle strade" - afferma Martinetto - "Nel frattempo, sempre stando agli articoli di giornale, perché pare che lì si debba leggere per sapere cosa succede, Anas realizzerà la rotonda di Latte. Nessun consigliere sembra sapere nulla, nessuno controlla, nessuno parla, eppure avevamo ragione noi: Tiziana Panetta lo aveva detto chiaramente che il Comune non poteva spendere soldi per quell’opera. Dopo averci sorriso sopra, il sindaco ha capito che avevamo ragione. E allora, grazie alla filiera, cioè al ministro e al viceministro della Lega che comandano su Anas, ha rattoppato la situazione, ma è un rattoppo, non una soluzione".