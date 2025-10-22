Ventimiglia, al via i lavori di manutenzione sulla SS1 “Balzi Rossi”: quattro mesi di interventi tra sicurezza e riqualificazione

Mentre comitati e politica si interrogano sulla rimozione dell’opera di Pistoletto, sono stati annunciati quattro mesi di chiusa per il confine tra Italia e Francia a Ponte San Ludovico, la cosiddetta ‘frontiera bassa’. Si è svolta ieri in Prefettura ad Imperia una riunione, convocata su richiesta dell’Azienda Autonoma Nazionale delle Strade (ANAS), dedicata alla programmazione dei lavori di manutenzione lungo la strada statale 1 “dei Balzi Rossi”, nel tratto compreso tra il km 2,000 e il km 3,500, nel territorio del Comune di Ventimiglia. Gli interventi prenderanno il via il 3 novembre e avranno una durata complessiva di circa quattro mesi.

Durante l’incontro, i rappresentanti di ANAS hanno illustrato nel dettaglio il programma dei lavori, articolato in quattro principali interventi:

- Riqualificazione della rotatoria lungo la SS1 “Balzi Rossi”, realizzata in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Regione Liguria. Il progetto tiene conto degli aspetti funzionali, viabilistici e paesaggistici dell’area;

- Manutenzione della galleria Dogana (km 2,000), con opere interne ed esterne finalizzate al miglioramento della sicurezza e all’adeguamento strutturale e infrastrutturale;

- Ripristino del tratto al km 2,600, con interventi sugli strati corticali e sulla gestione della percolazione d’acqua, oltre al rinnovamento dell’impianto di illuminazione nelle gallerie bidirezionali;

- Riqualificazione della rotatoria di Latte (km 692,950 della SS1 “Aurelia”), con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità dell’intersezione.

ANAS ha assicurato che i lavori saranno condotti nel minor tempo possibile, con cantieri attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette, garantendo comunque la circolazione in sicurezza dei residenti e delle attività produttive. Gli interventi saranno sospesi nei periodi di maggior afflusso turistico, mentre sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di polizia. Al termine della riunione, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro incaricato di predisporre un Piano di Protezione civile, contenente misure e procedure da adottare in caso di emergenza durante l’esecuzione dei lavori.