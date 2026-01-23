Ventimiglia, operatore della Croce Verde strattonato durante un servizio di soccorso. Pallanca: "Siamo delusi, faremo denuncia"

Momenti di tensione questa mattina a Ventimiglia, dove un operatore della Croce Verde Intemelia è stato strattonato e aggredito verbalmente da un automobilista mentre stava svolgendo un servizio di accompagnamento di una persona anziana. Fortunatamente non si è passati alle mani, ma l’episodio ha comunque lasciato amarezza e preoccupazione tra i volontari.

L’ambulanza era ferma a bordo strada per consentire l’accompagnamento di una signora anziana fino alla propria abitazione. Un’operazione durata pochi minuti, che ha però provocato la reazione di un guidatore rimasto fermo dietro al mezzo di soccorso.

A ricostruire l’accaduto è il presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca: “Erano circa le 10.30. Un nostro mezzo aveva caricato una paziente dall’ospedale e si trovava in vico Oliva, una traversa di Ventimiglia dove non è possibile accedere facilmente con i veicoli. Mentre l’equipaggio stava accompagnando l’anziana e spiegando il motivo della sosta, l’autista è stato strattonato”.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe continuato a prendersela con l’operatore, per poi risalire in auto e allontanarsi. “Abbiamo immediatamente avvisato la Polizia Locale – spiega Pallanca – e procederemo con una denuncia. La persona è stata identificata”.

Il presidente sottolinea come l’episodio rifletta un clima di crescente esasperazione: “È vergognoso che chi presta soccorso venga aggredito. La gente vede un’ambulanza e pensa che stiamo bloccando la strada per piacere. Non è così: stiamo facendo un servizio. Bastava un po’ di tolleranza o scegliere un’altra via. L’operatore si è anche scusato e non ha reagito, ma è stato comunque strattonato”.

Un episodio che lascia il segno anche sul piano umano. “Come presidente sono deluso – conclude Pallanca –. I nostri operatori e volontari fanno tanti sacrifici, sono a disposizione della comunità 24 ore su 24. Non siamo lì a prendere un caffè: lavoriamo spesso in condizioni difficili, ma continuiamo a farlo per la collettività, soprattutto per le persone più fragili”.