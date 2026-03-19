Incidente sul lavoro a Camporosso, operaio ustionato: non è grave, resta critica la situazione della mano

Restano complessivamente stabili le condizioni del 49enne J.S., ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova dopo l’incidente avvenuto ieri mattina nell’officina della ditta Tesorini, alle Braie di Camporosso. Secondo quanto emerso, l’uomo ha riportato ustioni di secondo grado giudicate lievi su diverse parti del corpo, mentre la situazione più delicata riguarda la mano, su cui i medici stanno ancora effettuando tutte le valutazioni necessarie. Al momento, viene escluso il rischio di amputazione dell’intera mano, ma resta da chiarire il possibile coinvolgimento delle dita.

Le condizioni generali del lavoratore non sono considerate a rischio vita, ma l’attenzione resta alta proprio sulle conseguenze riportate all’arto. I sanitari stanno monitorando l’evoluzione clinica per definire con precisione il quadro e le eventuali necessità di intervento. Sul fronte delle cause, l’incidente è ancora in fase di accertamento. L’uomo stava lavorando su un pistone quando si è verificato l’episodio, ma al momento non è stata ancora stabilita con certezza la dinamica.

Intanto, il titolare dell’azienda e presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini, ha espresso vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia: “Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente sul lavoro accaduto oggi presso la sede della nostra azienda. La salute e la sicurezza delle persone che lavorano con noi rappresentano una priorità assoluta e quanto accaduto ci colpisce soprattutto dal punto di vista umano. È stato terribile accorrere sul posto e constatare che una persona si fosse infortunata svolgendo il proprio lavoro. Stiamo seguendo con apprensione il decorso ospedaliero, la nostra priorità in questo momento è restare accanto al nostro collega e alla sua famiglia, garantendo tutto il supporto necessario in questa fase delicata”.

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo e sull’esito degli accertamenti sono attesi nelle prossime ore.