Camporosso, incidente sul lavoro in via Braie: esplosione di un pistone, 50enne grave al volto e alle mani

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Camporosso, all'interno della ditta Tesorini in via Braie, dove un uomo di 50 anni, un meccanico della ditta, è rimasto ferito a seguito dello scoppio di un pistone di un mezzo pesante. L’allarme è scattato intorno alle 11. Secondo gli aggiornamenti, l’esplosione ha provocato al lavoratore ustioni di secondo grado al volto e al corpo, oltre a una grave lesione a una mano. L’uomo è rimasto sempre vigile durante i soccorsi.

Immediato l’intervento della Croce Azzurra, che ha prestato le prime cure sul posto. Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo, con cui il 50enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.