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Cronaca | 18 marzo 2026, 12:15

Sanremo, atto vandalico alla fontana di Villa Ormond: danneggiate le targhe botaniche (Foto)

Assessore Ester Moscato: “Un gesto inqualificabile, che colpisce un bene comune. Villa Ormond è un patrimonio di cittadini e visitatori e azioni come questa non devono verificarsi”.

Un gesto inqualificabile, che colpisce un bene comune. Villa Ormond è un patrimonio di cittadini e visitatori e azioni come questa non devono verificarsi”.

Così interviene l’assessore Ester Moscato a proposito dell’atto vandalico che si è verificato presso la fontana di Villa Ormond (lato sud): ignoti hanno rimosso le targhe identificative delle piante presenti nell’area circostante, gettandole nella vasca della fontana.

Ora gli uffici comunali provvederanno a recuperare le targhe – conclude l’assessore – che verranno poi riposizionate, così da consentire nuovamente la piena fruibilità dell’area”.

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Redazione

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