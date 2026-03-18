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Attualità | 18 marzo 2026, 16:12

Atti vandalici all’Istituto Colombo di Sanremo, Fellegara: “Gesto grave, serve più educazione al rispetto”

Il vicesindaco esprime solidarietà alla scuola e rilancia l’impegno del Comune per legalità, senso civico e sostegno ai giovani

Atti vandalici all’Istituto Colombo di Sanremo, Fellegara: “Gesto grave, serve più educazione al rispetto”

In riferimento agli atti vandalici avvenuti nella notte all’Istituto Colombo di Sanremo, il vicesindaco Fulvio Fellegara (con delega alle scuole), così interviene:

Desidero esprimere la piena solidarietà dell’Amministrazione comunale alla dirigenza scolastica, agli insegnanti e agli studenti dell’istituto. Si tratta di un gesto inaccettabile e profondamente irrispettoso che colpisce studenti, docenti e personale scolastico. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, confermando il nostro impegno a sostegno della scuola e della comunità educativa. Episodi come questo ci richiamano con forza alla necessità di investire sempre di più nell’educazione al rispetto, al senso civico e alla responsabilità individuale. I nostri ragazzi hanno bisogno di spazi di ascolto, punti di riferimento e i percorsi educativi che li aiutino a comprendere il valore dei beni comuni e della convivenza civile. Come Amministrazione, continueremo a sostenere tutte le iniziative che rafforzano il legame tra scuola, famiglia e comunità, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto reciproco.”

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