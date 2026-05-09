Sanremo, messa in sicurezza la fermata RT di via Galileo Galilei: i ringraziamenti al comandante Asconio e al Servizio Viabilità (Foto)

"Desidero rivolgere un sentito e ufficiale ringraziamento al comandante della polizia municipale di Sanremo, Fulvio Asconio , e al servizio Viabilità per la tempestività e l’attenzione dimostrate nel risolvere una situazione che da tempo rappresentava un serio problema di sicurezza . Il cartello della fermata RT situato in via Galileo Galilei, di fronte al distributore ERG, a Sanremo è stato messo in sicurezza" - dice un lettore e abitante di Sanremo.

"Si trovava, infatti, in condizioni precarie e non stabili: era fissato in modo inadeguato e bastava una folata di vento per farlo cadere sulla carreggiata o sulle autovetture in transito. Un episodio del genere si era già verificato causando anche danni a un’automobile, e successivamente il cartello era nuovamente caduto, venendo riposizionato però ancora in condizioni provvisorie e non sicure" - fa sapere - "A seguito della segnalazione, il comandante Fulvio Asconio si è attivato immediatamente, facendo intervenire il servizio viabilità per il ripristino corretto e definitivo della struttura. Oggi finalmente questa fermata dell’autobus è stata rimessa in sicurezza nel modo giusto e corretto, garantendo maggiore visibilità, sicurezza stradale e un servizio più dignitoso per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico".