Sanremo, la Medicina Legale si trasferisce al Palasalute: nuovi uffici e sportelli in via San Francesco

ASL1 ricorda alla cittadinanza che tutti i servizi della Medicina Legale (pratiche invalidità, patenti, porto d’armi, certificazioni e altre attività) precedentemente attivi presso la sede Asl di Bussana - Villa Spinola (via Aurelia, 97), sono stati trasferiti nella nuova sede del Palasalute di Sanremo, in via San Francesco, al terzo piano.

Le persone che avevano già effettuato una prenotazione ambulatoriale entro il 27 aprile saranno contattate telefonicamente dal servizio per essere informate del cambio sede. Tutte le persone che hanno prenotato dal 27 aprile in poi ricevono invece l’appuntamento già con l’indicazione della nuova sede di via San Francesco. Per informazioni e per la consegna della documentazione relativa al riconoscimento dell’invalidità civile è attivo lo sportello di Medicina Legale presso il terzo piano del Palasalute di via San Francesco, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12.

L’Ufficio Accertamento Stati Invalidanti è inoltre contattabile telefonicamente dal martedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, al numero 0184 536691, oppure via mail all’indirizzo sr.invalidi.atti@asl1.liguria.it.