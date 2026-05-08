Casinò di Sanremo, bilancio 2025: ricavi a 58,7 mln e utile 7,8 mln, cresce il contributo al Comune e nuovi investimenti

L'Assemblea dei soci della Casinò di Sanremo Spa, società che gestisce la casa da gioco matuziana, ha proceduto all'approvazione del bilancio consultivo 2025, chiusosi il 31 dicembre 2025, con € 58,7 milioni di introiti ed un utile di esercizio pari a € 7,8 milioni. La Società ha riconosciuto una quota introiti dei Giochi erogata al Comune di € 13.123.000, cifra che supera quelle degli esercizi precedenti. Inoltre è stato possibile aumentare il capitale sociale di Casinò di Sanremo Spa da 12 a 15 milioni di euro mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

"L'azienda Casinò ha un bilancio consolidato – ha detto il presidente del Cda, Giuseppe Di Meco - che garantisce la sua solidità e che permetterà di effettuare gli investimenti necessari al suo continuo miglioramento e all'ottimizzazione delle sue potenzialità. Gli obbiettivi realizzati sono stati raggiunti garantendo la puntuale organizzazione della struttura aziendale, tutte le attività indispensabili al soddisfacimento della nostra clientela e all'attuazione di quelle che sono le nostre attività statutarie. Dobbiamo, infatti, realizzare gli obbiettivi richiesti dal Comune: garantire l'equilibrio di bilancio e l'utile d'esercizio, dando un valido contributo al bilancio comunale attraverso la percentuale riconosciuta sugli introiti. Il Consiglio d'Amministrazione coeso ringrazia il personale, il cui impegno ha permesso di concretizzare il risultato economico, guardando a nuove sfide e a premianti traguardi. È nel piano d'impresa la necessità di dotare il Casinò di quelle strutture che possano potenziare il suo brand e la sua capacità di accoglienza: dal nuovo parcheggio a una rinnovata capacità ricettiva interna. Sono molte le innovazioni a cui stiamo operando per rendere sempre più concorrenziale l'azienda turistica più importante della Riviera. Negli ultimi tempi - termina Di Meco - non sono mancate invettive – prosegue Di Meco – sui cali degli introiti della società. Ma questo è inesatto, visto che l’unica differenza è la percentuale (aumentata) che viene data al comune. L’anno scorso la casa da gioco è passata dal 20 al 25% ed ora la quota si è alzata fino al 26%”. Con il Presidente Giuseppe Di Meco erano presenti la consigliera Sonia Balestra e il consigliere Mauro Menozzi.

Cosa è cambiato per fare in modo che gli incassi del Casinò siano aumentati? “E sicuramente cambiato l’appeal della casa da gioco – ha risposto Di Meco – con una offerta sicuramente importantissima tra giochi tradizionali e slot oltre a quella dello spettacolo e della cultura non solo all’interno del casinò ma in tutta la città. Uno dei fattori è anche quello del ricambio delle slot, senza dimenticare il grande lavoro che viene fatto dai dipendenti. Tra questi i due Ispettori, Gagliardi e D'Addetta, che hanno assunto la responsabilità dell'area giochi dopo le dimissioni di Giovanni Bulzomi".

Sulle quote ‘ante riparto’, il presidente Di Meco ha parlato in modo molto prudente: “Non abbiamo competenza su questo ma, avendo anche vissuto gli anni bui degli incassi e pensando a quelli relativi agli investimenti fatti dal Comune, questi dovrebbero essere messi in evidenza. Comunque sarà la parte amministrativa del comune ad occuparsene”. Gli aumenti delle presenze e degli incassi, sempre secondo il presidente, è dovuto al deciso aumento dei clienti francesi: “Sicuramente è decisamente cresciuto l’appeal dei giocatori d’oltralpe ma potrebbe anche essere relativo alle differenze fiscali con il paese transalpino”.

Negli ultimi due anni il Casinò di Sanremo ha avviato un’importante fase di rilancio, sia sul piano occupazionale sia sotto il profilo degli investimenti strutturali e dell’offerta di intrattenimento. Dopo aver toccato il minimo storico di circa 170 dipendenti, la casa da gioco ha registrato circa 70 nuove assunzioni, segnando una significativa inversione di tendenza. Sul fronte del gioco tradizionale si evidenzia una ripresa delle attività ai tavoli, con la riattivazione dei tornei di Fair Roulette e una crescente presenza di clientela internazionale, in particolare cinese, orientata soprattutto verso il gioco del “Punto e Banco”. Parallelamente continua anche l’organizzazione di gala ed eventi, considerati strategici per attrarre pubblico e rafforzare l’immagine della struttura.

Importanti investimenti stanno interessando anche il comparto slot machine, dove è in corso un piano di rinnovo costante dei giochi, con l’obiettivo di aggiornare annualmente l’offerta tecnologica e ludica. La società guarda inoltre al futuro attraverso una serie di interventi infrastrutturali e di valorizzazione della struttura, come evidenziato da Mauro Menozzi: Tra i progetti principali figura il piano architettonico per la realizzazione di un parcheggio su due livelli da circa 90 posti auto. Per quanto riguarda il Roof, l’obiettivo è renderlo fruibile durante tutto l’anno attraverso soluzioni innovative: sarà infatti bandito un concorso di idee dedicato alla riqualificazione e all’utilizzo continuativo dello spazio.Son o inoltre previsti lavori per una nuova illuminazione scenografica del Casinò, pensata per valorizzare ulteriormente l’edificio storico, oltre alla sostituzione della moquette del teatro, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione e ammodernamento degli spazi interni.

Riassunto dettagliato della Relazione sulla Gestione 2025

1. Contesto generale

La relazione riguarda l’esercizio 2025 della società Casinò di Sanremo S.p.A., partecipata integralmente dal Comune di Sanremo e soggetta alla sua attività di direzione e coordinamento.

Il documento evidenzia che il 2025 è stato un anno particolarmente favorevole per la società, grazie:

all’aumento degli introiti derivanti dai giochi,

al contenimento dei costi,

alla prosecuzione della riorganizzazione interna,

e al ritorno a livelli economici superiori al periodo pre-pandemia.

La gestione viene definita complessivamente positiva sia dal punto di vista economico sia da quello finanziario.

2. Andamento economico

Crescita degli introiti

Gli introiti da gioco fisico hanno raggiunto circa:

58,7 milioni di euro.

Il documento sottolinea che:

il risultato supera quello del 2024,

conferma il trend di crescita avviato dopo il Covid,

e rappresenta uno dei migliori risultati degli ultimi anni.

La crescita è stata favorita:

dall’incremento della clientela,

dalla buona performance delle sale da gioco,

e dall’offerta di eventi e intrattenimento collegati all’attività del Casinò.

3. Redditività e controllo dei costi

Uno degli aspetti più evidenziati nella relazione è il miglioramento della redditività.

La società ha perseguito:

razionalizzazione delle spese,

contenimento dei costi operativi,

revisione organizzativa,

e riduzione progressiva del peso del costo del personale.

Il documento afferma che il miglioramento non deriva solo dall’aumento degli incassi, ma anche da una gestione più efficiente della struttura aziendale.

4. Personale e riorganizzazione aziendale

Politica sul personale

La relazione dedica ampio spazio al tema del personale.

Gli obiettivi principali sono stati:

riduzione del costo del lavoro,

ricambio generazionale,

efficientamento organizzativo,

mantenimento dell’equilibrio economico.

Incentivi all’esodo

La società ha previsto:

incentivi economici per il pensionamento o l’uscita volontaria dei dipendenti con maggiore anzianità.

Per questo motivo sono stati effettuati accantonamenti specifici nei fondi rischi e oneri.

5. Fondi rischi e accantonamenti

Il fondo rischi e oneri è stato incrementato:

da circa 3,87 milioni di euro

a circa 4,30 milioni di euro.

L’aumento è stato motivato principalmente da:

possibili contenziosi legali; costi futuri legati agli accordi di uscita del personale; prudenza nella gestione aziendale.

La relazione richiama esplicitamente il principio civilistico della prudenza nella redazione del bilancio.

6. Investimenti effettuati

Immobilizzazioni immateriali

Nel 2025 la società ha investito circa:

738 mila euro in immobilizzazioni immateriali.

Tra le principali voci:

concessioni,

software,

e diritti collegati alla gestione del gioco online.

Immobilizzazioni materiali

Sono stati effettuati investimenti per circa:

2,15 milioni di euro in beni materiali.

Gli interventi principali hanno riguardato:

manutenzione straordinaria dell’immobile,

rinnovo delle sale,

aggiornamento delle apparecchiature da gioco elettronico,

miglioramento tecnologico delle strutture.

7. Gioco online e concessioni

La relazione segnala l’importanza strategica del settore:

dei giochi pubblici a distanza,

e delle attività digitali.

La società ha sostenuto investimenti legati:

alla nuova concessione,

all’adeguamento normativo,

e alle infrastrutture tecnologiche necessarie per il gioco online.

8. Situazione patrimoniale e finanziaria

La società viene descritta come:

finanziariamente solida,

con elevata liquidità,

e con posizione finanziaria netta positiva.

La relazione sottolinea:

la capacità della società di autofinanziarsi,

l’assenza di particolari criticità finanziarie,

e il miglioramento della stabilità patrimoniale rispetto agli anni precedenti.

9. Rapporti con il Comune di Sanremo

Essendo il Comune di Sanremo socio unico, la relazione evidenzia il ruolo del Casinò come:

fonte rilevante di entrate pubbliche per il territorio.

Nel corso degli anni:

il Casinò ha trasferito al Comune risorse molto consistenti sotto forma di: quote sugli introiti, dividendi, e altri trasferimenti economici.



Per il 2025:

il totale destinato al Comune supera i 13 milioni di euro.

10. Valutazione complessiva dell’esercizio

La relazione conclude che:

il 2025 rappresenta un esercizio molto positivo,

con risultati economici superiori alle aspettative,

forte recupero rispetto agli anni pandemici,

e consolidamento della sostenibilità economica della società.

Gli amministratori ritengono strategici:

il proseguimento della riorganizzazione,

gli investimenti tecnologici,

il controllo dei costi,

e il rafforzamento dell’offerta di gioco e intrattenimento

(Sotto la relazione completa scaricabile)