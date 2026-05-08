Arma di Taggia: da lunedì chiusura del bypass ciclabile alla foce dell’Argentina per lavori del nuovo ponte a campata unica

Ad Arma di Taggia, in vista della realizzazione del nuovo ponte a campata unica alla foce del torrente Argentina, sono previste importanti modifiche alla viabilità ciclo-pedonale. In particolare, a partire da lunedì prossimo verrà disposta la chiusura del bypass ciclabile per circa sette giorni, nel tratto situato sull’argine destro. La misura si rende necessaria per consentire le operazioni preliminari di palificazione, fondamentali per la costruzione e la stabilità della futura infrastruttura. L’area interessata rientra infatti nella fascia di rispetto del cantiere e sarà temporaneamente interdetta al pubblico.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto che prevede l’avvio dei lavori principali mercoledì 20 maggio, con la realizzazione del nuovo ponte alla foce del torrente Argentina. Secondo quanto comunicato, la chiusura avrà durata limitata di pochi giorni e il bypass ciclo-pedonale verrà riaperto non appena concluse le lavorazioni preliminari, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere.