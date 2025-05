Sanremo, nasce il Tavolo permanente sulla Disabilità. Fellegara: "Un importante passo avanti verso l'inclusione"

La Giunta Comunale ha approvato l’istituzione del Tavolo Permanente sulla Disabilità, un organismo consultivo destinato a diventare punto di riferimento per la co-programmazione delle politiche sociali dedicate alle persone con disabilità nel territorio comunale.

La decisione dell'amministrazione punta alla costruzione di una “città inclusiva, solidale e partecipata”, in particolare con riferimento alle fasce più fragili della popolazione. "Al tavolo - spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara - saranno invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio che fanno volontariato e fanno parte del Terzo Settore, esperte nella gestione di queste situazioni. Si punta a un confronto permanente, in una corsa all'inclusiva in cui coinvolgere la città".

Si cerca quindi con questo tavolo di confronto di andare a costituire un metodo per poter coordinare e collegare, per tutto l'anno, le iniziative avviate avendo una mappatura delle esigenze e delle risposte da dare a esse.

Il tavolo avrà natura permanente, con l'obiettivo di riunirsi almeno ogni tre mesi. Il Settore Ambito Sociale avrà il compito di coordinare l'avvio delle attività e di pubblicare gli avvisi per la selezione dei soggetti che potranno partecipare o richiedere di essere coinvolti. Tra i compiti dell'ufficio anche la messa in campo delle professionalità (come psicologi, educatori ecc.) che ritrovandosi in un luogo di confronto comune, di cui fanno parte anche enti pubblici e associazioni, "con una trasversalità di competenze perennemente a disposizione".

La prima riunione del tavolo, che è già stato istituito con la delibera della giunta, non è ancora stata definita come data, ma si calcola di farla entro le prossime settimane, e comunque prima dell'estate: "Credo sia un approccio di qualità - conclude Fellegara - Stiamo cercando di far diventare questi argomenti permanenti anche a livello amministrativo. Abbiamo già un progetto simile che è il Tavolo della Povertà, che ha lo stesso schema e abbiamo scelto di replicarlo per dare un'assistenza ancora più organizzata".