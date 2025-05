Sanremo: forte di Santa Tecla pieno per il seminario didattico 'Naturalmente Digitale, Piccoli sguardi su tanti linguaggi 0/6' (Foto e Video)

Importante appuntamento didattico, questa mattina al Forte di Santa Tecla per il seminario “Naturalmente Digitale, Piccoli sguardi su tanti linguaggi 0/6”, ovvero una nuova occasione di incontro tra servizi e scuole dedicati all’infanzia e alla città, rivolte a insegnanti, educatori e genitori. “E’ una nuova tappa del progetto di continuità tra nidi e scuole d’infanzia – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – che vuole promuovere il sistema integrato 0/6 previsto dalla normativa nazionale. Una bella occasione per partecipare a momenti di formazione e aggiornamento per progettare e costruire insieme nuove esperienze, basandosi su un uso consapevole degli strumenti digitali, senza dimenticare gli altri linguaggi che possono incoraggiare la creatività, elemento essenziale di crescita, evoluzione culturale e innovazione”. Insieme al vice Sindaco era presente anche il Consigliere delegato alle scuole, Alessandro Marenco.

La finalità dell’iniziativa, infatti, è sostenere la naturale curiosità dei bambini, condividendo l’intenzionalità con genitori, educatori e insegnanti e descrivendo le esperienze educative in cui integrare linguaggi diversi, che coinvolgano tutti i sensi, considerando anche il corpo come principale strumento di conoscenza del mondo. Saranno quindi offerti sguardi su linguaggi musicali, espressivi, della narrazione, praticati dai piccoli sia al nido che alla scuola dell’infanzia.

L’evento, organizzato dal Comune di Sanremo - Servizio Nidi d’Infanzia e Coordinamento Pedagogico Distrettuale - è stato patrocinato dalla Regione Liguria ed ha visto la partecipazione di coordinatori, educatori, insegnanti, genitori e persone interessate alla diffusione di cultura della prima infanzia.