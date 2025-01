Ferrovie, l'Odissea francese: guasto ai terminali, i biglietti per andare oltre confine sono acquistabili solo online

I viaggi in treno oltre frontiera non sono una questione per gli anziani: nella stazione di Sanremo infatti, stando a quanto riferiscono diversi turisti giunti in città per il Capodanno, non è possibile acquistare un biglietto per raggiungere direttamente la Francia, ma si è costretti a fermarsi a Ventimiglia, l'ultima stazione prima del confine. Arrivati di fronte alla macchina per la stampa dei biglietti, è possibile impostare come meta una città francese, ma al momento di selezionare la corsa, appare un messaggio secondo cui non sono disponibili corse che rispecchino i criteri di ricerca.

Da Trenitalia fanno sapere che si tratta di un problema tecnico che riguarda le biglietterie che si è presentato in questi ultimi giorni. Una complicazione temporanea quindi, che si è abbattuta sui sistemi di vendita per quella tratta nello specifico. Un problema che il personale si è messo in moto per risolvere.

Tutto questo va a creare situazioni singolari nei viaggi: se infatti, accedendo al sito internet o all'app di Trenitalia, si prova ad acquistare un biglietto per raggiungere Nizza con partenza da Ventimiglia, appare il messaggio di errore, ma se invece si seleziona una meta che richiede un altro tragitto, come ad esempio Munchhausen (che si trova a nord di Strasburgo, sul confine tra Francia e Germania), è possibile acquistare il titolo di viaggio, e questo vale anche per le altre destinazioni che non attraversano il tratto ferroviario costiero che permette di recarsi in Provenza.

Ovviamente questo non significa che non è possibile valicare il confine in treno, ma l'unico modo per poter acquistare un biglietto unico di viaggio è la transizione online. Un problema che riguarda soprattutto le persone più anziane e coloro che non sono avvezzi alla tecnologia e ai servizi "smart".