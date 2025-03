Incidente sul lavoro, questa mattina a Vallebona. Un uomo di 80 anni è caduto, per cause ancora in via d’accertamento, da un’altezza di tre metri.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa. Vista la zona impervia è stato richiesto l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice giallo di media gravità al Santa Corona di Pietra Ligure.