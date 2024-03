Festival di Sanremo: Ama si o Ama no? La Rai avrebbe proposto al presentatore altri due anni all'Ariston

Glielo hanno chiesto in tutte le salse durante la 74a edizione da poco terminata e ora, il ‘tormentone’ Amadeus al Festiva torna di prepotenza. Lo fa con la solita telefonata in diretta del suo fido Fiorello in ‘Viva Rai Due’, che ha ripreso indiscrezioni di giornali nazionali su un incontro tra Ama e la Rai.

Secondo le indiscrezioni, infatti, viale Mazzini avrebbe chiesto al presentatore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni di proseguire nei prossimi due anni, portando così le sue condizioni sul palco dell’Ariston a sette consecutive.

Amadeus ha smentito la proposta e, conseguentemente una sua eventuale risposta. Ha confermato l’incontro ma, secondo quanto da lui affermato, nessuna richiesta di presentare ancora Sanremo ci sarebbe stata. E la città dei fiori è comunque interessata alle vicende della Rai che, comunque, negli ultimi anni ha portato notorietà e guadagni importanti al commercio e al turismo matuziano.

Il tutto anche grazie ad Amadeus, che ha creduto molto nel Festival ‘diffuso’, che garantisce a tutti di vivere la kermesse canora, anche senza il biglietto per l’Ariston. E, un eventuale prosecuzione del contratto, potrebbe quindi venire comodo anche alla città dei fiori che, tra l’altro, si appresta a vivere il cambio di sindaco e amministrazione, dopo 10 anni di reggenza della Giunta Biancheri.

Sicuramente il tormentone andrà avanti per diversi mesi, anche se i nomi dei presentatori che sono stati paventati sono molti. C’è chi sostiene l’ipotesi Alessandro Catellan e chi invece vedrebbe bene la Rai virare su una donna. Dopo le presentazioni di Rafaella Carrà ed Antonella Clerici, potrebbe essere la volta di Lorella Cuccarini o Michelle Huntziker. Staremo a vedere anche perché, nel caso, servirebbe anche un direttore artistico.