Sanremo, lo Studiolo Edizioni sbarca al Salone internazionale del Libro di Torino

È ormai ufficiale: le edizioni Lo Studiolo saranno per la prima volta presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 9 al 13 maggio prossimi. La casa editrice sanremese è stata invitata dalla Regione Liguria che è la regione ospite dell’edizione 2024 per presentare una nuova pubblicazione e proporre ai visitatori una vasta scelta dal proprio catalogo librario.

In particolare, Lo Studiolo sarà protagonista dell’evento “Liguria, terra di musica: grandi voci e note classiche” che si terrà nella Sala Liguria del padiglione ovale giovedì 9 maggio dalle 12 alle 14. Affiancandosi ad altri autori ed editori, si vuol portare a Torino un lembo dell’entroterra e della sua storia: verrà infatti presentato in anteprima nazionale il volume dal titolo “Statuti di Bajardo, 1577” a cura di Mario Gasparini, con scritti di Alessandro Giacobbe e Alessandro Carassale. Si tratta di un raro documento, tradotto per la prima volta dal latino a cura di Luca Tenneriello, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma, che permette di conoscere com’era organizzata la vita quotidiana di una comunità rurale come quella di Bajardo alla fine del Cinquecento.

A commentare questo lavoro sarà il professor Enrico Basso, docente di Storia Medievale presso l’ateneo di Torino, ma alle parole si alterneranno le note con il Duo Pizzicante formato da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra nell’interpretazione di danze e melodie popolari del periodo storico. All’incontro torinese presenzierà anche il sindaco di Bajardo Remo Moraglia. L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Fondazione De Ferrari di Genova.

Un’ampia selezione di libri de Lo Studiolo sarà poi disponibile per gli acquisti presso lo Sala Liguria per tutta la durata del Salone fino al 13 maggio.