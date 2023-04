Sanremo: il lavoro e il futuro dei giovani nel nostro territorio, al Casinò un incontro della Consulta degli Studenti (Foto e Video)

Il tema del lavoro e dei giovani che al termine della scuola lo cercano sul nostro territorio è stato al centro delle attenzioni questa mattina al Casinò di Sanremo, alla presenza degli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado di tutta la provincia.

All’appuntamento erano presenti ospiti come il Prof. Paolo Crepet (psichiatra, psicoterapeuta e saggista) e gli imprenditori locali Walter Vacchino, patron dell’Ariston, è Lucio Carli della notissima azienda imperiese. Il primo ospite ha parlato ai ragazzi della motivazione dei giovani nel lavoro mentre, gli altri due, hanno trattato i temi più specifici della mattinata.

Un problema, quello del lavoro, che fa un po’ paura ai giovani che oggi studiano ancora: “E’ un tema che fa paura – ha detto Andrea Guazzoni, presidente della Consulta - visto che si fa fatica trovarlo, ma i giovani sono sempre più determinati ed entusiasti in quello che fanno. Siamo convinti che questa mattinata può essere la prima tappa di un percorso da fare insieme, verso un futuro più stabile e sicuro”. In un momento molto difficile, nel quale si parla molto della ricerca del lavoro fuori dal territorio: “Proprio per questo il titolo dell’evento è ‘Lavoro tra carriera e territorio’ cercando di testimoniare che è possibile coniugarli tra loro, ovvero avere successo personale ma nella propria zona”.

Alla sua prima uscita ufficiale era presente anche il nuovo Provveditore agli studi della nostra provincia, Michele Lattarulo: “La prima cosa bella di oggi è avere un teatro pieno per una manifestazione organizzata dagli studenti stessi, che hanno voluto questo avvenimento per un tema importantissimo. I giovani hanno voglia e bisogno di un supporto, ma se organizzano loro questo è il risultato”.