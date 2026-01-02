La bordigotta Elisa Burzese prima campionessa 2026 de La Ruota della Fortuna: vince 17.300 euro su Canale 5

La bordigotta Elisa Burzese è la prima campionessa del 2026 de ‘La ruota della fortuna’, la trasmissione di prima serata su Canale 5 che, dallo scorso anno ha preso il posto di ‘Striscia la Notizia’.
Condotta da Gerry Scotti la trasmissione ripercorre un vecchio format di anni fa, sempre sulle reti del biscione. Elisa ha vinto 17.300 euro e, nel corso della trasmissione c’è anche stato spazio per una buona pubblicità per la città delle palme.
E’ stato infatti lo stesso conduttore ad esaltarne le qualità parlando molto bene della città che ha dato i natali alla nuova campionessa, che fa parte del gruppo i 'Bordi...Gotti'.