Castel Vittorio, nominati i responsabili degli uffici tecnici: Tiberti ai lavori pubblici, Scognamiglio all’urbanistica

Il Comune di Castel Vittorio ha ufficialmente designato i nuovi responsabili degli uffici tecnici comunali a seguito della procedura di selezione pubblica avviata lo scorso 12 dicembre. Il sindaco Gian Stefano Oddera ha conferito due incarichi a tempo.

Il sindaco ha individuato nel geom. Giancarlo Tiberti il responsabile dell’ufficio lavori pubblici, ambiente e digitalizzazione, incarico che prevede un impegno di 12 ore settimanali. Il geom. Giuseppe Scognamiglio è stato invece nominato responsabile dell’ufficio urbanistica ed edilizia privata, con un impegno di 6 ore settimanali. Entrambi gli incarichi decorreranno dal 1° gennaio prossimo e resteranno in vigore fino al termine del mandato del sindaco, previsto indicativamente per il 30 giugno 2027. Le posizioni sono inquadrate come rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato, categoria C1, profilo di istruttore tecnico amministrativo.

La copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 22 dicembre, e gli incarichi rientrano nella programmazione del PIAO 2025/2027.