Vacanze di fine anno da record in Riviera: non solo Sanremo, alberghi pieni anche a Taggia e Ospedaletti

Le festività natalizie e il Capodanno 2024 si sono rivelati un successo per il turismo in Riviera, con Sanremo, Taggia e Ospedaletti che hanno accolto un gran numero di visitatori. Complice il clima mite e il ritorno alla normalità dopo gli anni segnati dalla pandemia, le località della provincia di Imperia hanno registrato una settimana di vacanze particolarmente positiva.

Sanremo, come previsto, è stata il fulcro dell’attenzione grazie al grande evento di Capodanno in piazza Pian di Nave, che ha richiamato migliaia di persone per il concertone con artisti di spicco come Dargen D'Amico, Serena Brancale e Chiara Galiazzo. Ma anche Taggia e Ospedaletti non sono state da meno, registrando numeri in crescita rispetto agli anni passati.

A Taggia, in particolare, si è osservato un ritorno significativo di turisti negli alberghi, con una percentuale positiva rispetto agli arrivi pre-pandemia. Il target principale rimane quello delle famiglie, ma non sono mancati i turisti stranieri, con un incremento delle presenze dal Nord Europa, oltre ai tradizionali visitatori francesi. "Abbiamo lavorato bene, il tempo bello ci ha aiutato molto e, considerando la scarsità di neve in altre regioni italiane, molti turisti hanno scelto la Riviera come alternativa. Possiamo dire che chiudiamo con il segno positivo", afferma Alessio Contoli, rappresentante degli albergatori per Confesercenti a Taggia.

Il mix tra eventi di richiamo, bellezze naturali, gastronomia locale e il clima favorevole ha reso queste vacanze di fine anno un’occasione perfetta per godersi la Riviera. Un risultato che dà slancio e fiducia agli operatori turistici, pronti a iniziare il nuovo anno con prospettive ottimistiche. "Il bilancio è stato sicuramente positivo", ha affermato l'assessore al Turismo di Ospedaletti, Simona Cecchetto. "Dal 27 dicembre in poi c'è stata un'ottima presenza di turisti in paese. Come detto, da parte dei turisti abbiamo ricevuto risposta importante".