Tuffo da record a Ospedaletti: 85 partecipanti al cimento di inizio anno (Foto e video)

Partecipazione record al cimento di Ospedaletti, che in questo 2025 conta addirittura 85 persone che si sono gettate in mare per il primo bagno dell'anno. Tra chi si è immerso solamente un attimo per poi uscire dall'acqua e chi invece si è proprio immerso facendo a tutti gli effetti una nuotata, la festa ha coinvolto moltissima gente, includendo i curiosi che si sono limitati a osservare dalla spiaggia o dal lungomare, per godere di una visuale più ampia. Al diciassettesimo appuntamento per questo evento hanno partecipato persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, coinvolgendo inoltre diversi turisti: basti pensare che 15 degli iscritti erano stranieri, di varie provenienze europee e non solo.

Buona notizia per tutti i partecipanti il fatto che il mare non fosse particolarmente freddo: "Mi aspettavo peggio" il commento della maggior parte dei presenti. Tra chi si è gettato nelle acque dei bagni Regina anche la consigliera comunale Alessandra Daddario. Per l'amministrazione presenti anche il sindaco Daniele Cimiotti e gli assessori allo sport Simona Cecchetto e ai lavori pubblici Manuel Spinelli.

"Quest'anno abbiamo battuto tutti i record - commenta il primo cittadino poco prima della consegna delle medaglie - siamo passati da 62 a 85. Sono davvero contento per la partecipazione che c'è stata, non solo di quelli che si sono tuttafi ma anche di chi ha assistito. Devo ringraziare l'ufficio al turismo per il lavoro".

"C'è stato un forte vento ma l'acqua è calda per fortuna - incalza l'assessore Cecchetto - come avevo anche promesso (sorride, ndr). Abbiamo avuto partecipanti di ogni tipo, il più giovane di appena sei anni mentre il più anziano 88, e non parliamo solo di residenti; ci sono stati infatti 15 turisti stranieri, provenienti dalla Germania, dalla Francia e altre località ancora. Addirittura uno arriva dal Perù".

Un inizio d'anno di festa quindi per Ospedaletti, che con il cimento si è "immersa", metaforicamente e non, in questo 2025.