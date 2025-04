Ventimiglia raccontata in 150 pagine: arriva in libreria la “Storia tascabile” firmata dallo storico Andrea Gandolfo

È in libreria una nuova opera dello storico sanremese Andrea Gandolfo, che ha già al suo attivo numerosi volumi di storia locale e non solo. Con le edizioni Lo Studiolo aveva pubblicato negli scorsi anni un fortunato volumetto dal titolo “Storia tascabile della Città di Sanremo”, cui è seguita nel 2024 una “Storia tascabile del Principato di Monaco”. Il nuovo anno ha portato all’uscita di un nuovo profilo storiografico che va a completare una sorta di trilogia del Ponente Ligure.

Si tratta della “Storia tascabile della città di Ventimiglia”, un volume di 150 pagine in cui Gandolfo ripercorre le vicende della città di confine dalla preistoria ai giorni nostri, soffermandosi sui fatti salienti. Pensato in ottica di divulgazione culturale, il libro presenta gli accadimenti, i protagonisti delle vicende, la storia di una comunità in modo sintetico e preciso.

Nonostante la scelta di presentare un trattazione agile della materia, la “Storia tascabile della città di Ventimiglia” del Gandolfo è solidamente documentata, come risulta dalla nutrita bibliografia indicata a fine volume. La semplice ed elegante veste editoriale, con poche ma ben scelte illustrazioni, rende quest’opera attraente anche per il turista che voglia farsi un’idea delle complicate vicende del territorio posto all’estremo Occidente d’Italia. Il libro è in vendita a soli 12 euro nelle librerie della zona e sulle piattaforme online.