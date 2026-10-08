Meteo, in provincia di Imperia rimane il rischio temporali: oggi, fenomeni sparsi e libeccio forte sui capi esposti

La situazione meteorologica resta instabile anche sulla provincia di Imperia, sebbene il quadro previsto per la Zona A sia meno critico rispetto a quello del centro-Levante ligure. Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta gialla per temporali sulle zone B, C ed E fino alle 15 di oggi, giovedì 8 ottobre, mentre sul Ponente permane una bassa probabilità di fenomeni temporaleschi forti. L'avviso meteorologico emesso alle 11.26 indica infatti la possibilità di fenomeni ancora localmente intensi anche sulla Zona A nel prosieguo della giornata, con una maggiore probabilità in serata sui settori centrali della regione.

La saccatura atlantica che ha raggiunto la Liguria ha determinato una lunga fase prefrontale, caratterizzata da piogge e temporali anche di forte intensità, con accumuli particolarmente importanti registrati ieri sul Levante. Nella mattinata di oggi una nuova linea temporalesca ha interessato nuovamente soprattutto lo Spezzino, mentre i nuclei più intensi hanno scaricato in mare. Per la provincia di Imperia il quadro appare dunque più contenuto, ma non completamente stabile: nel corso della giornata potranno verificarsi precipitazioni e temporali sparsi, con la possibilità che l'instabilità torni a interessare anche le aree costiere con l'avvicinamento del fronte vero e proprio.

Particolare attenzione, per il Ponente, va però rivolta al vento. L'avviso Arpal segnala infatti libeccio forte sui capi esposti della Zona A, con una situazione destinata a cambiare in serata, quando i venti tenderanno a ruotare dai quadranti settentrionali, anche con intensità forte sulla parte occidentale della regione. Il mare è inoltre previsto molto mosso sulla Zona A, così come sulle altre aree costiere liguri interessate dall'avviso. Una combinazione che suggerisce prudenza soprattutto lungo la costa, nei tratti maggiormente esposti al vento e al moto ondoso.

La fase perturbata non si esaurirà comunque con la giornata odierna. Domani sono attesi rovesci o temporali generalmente moderati su tutta la Liguria, con una bassa probabilità di fenomeni forti concentrata soprattutto sulla Zona C. Per la provincia di Imperia il dato più significativo sarà ancora una volta quello legato al vento: nella notte sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali sulla Zona A, mentre il mare, inizialmente molto mosso, sarà in graduale calo dalla mattinata. La tendenza appare invece decisamente più tranquilla per il fine settimana. Sabato 10 ottobre Arpal non segnala fenomeni significativi, né per la Zona A né per le altre aree della Liguria. Si chiude così una fase di maltempo che, dopo le precipitazioni degli ultimi giorni, ha riportato condizioni tipicamente autunnali sul Ponente ligure. Per oggi e domani resta comunque necessario seguire l'evoluzione dei fenomeni, soprattutto in relazione al vento, al mare e agli eventuali temporali che potranno svilupparsi localmente.

In sintesi per la provincia di Imperia: