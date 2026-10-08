San Biagio della Cima, episodi di violenza a scuola: scatta la protesta dei genitori

Giorni di protesta a San Biagio della Cima. Alcuni genitori hanno, infatti, deciso di non mandare a scuola i propri figli per protestare contro alcuni episodi di violenza, legati a un bambino con fragilità, che si sono verificati all'interno dell'istituto.

Nei giorni scorsi il bambino avrebbe, infatti, sferrato un pugno sia ad altri bambini che alla maestra. Una situazione che ha preoccupato notevolmente le famiglie che hanno così deciso di non mandare a scuola i figli per protestare contro la gestione della situazione considerata ormai non più sostenibile.

E' in corso, perciò, un confronto tra la direzione scolastica e i genitori dei bambini per trovare un piano che possa migliorare la situazione affinché gli studenti possano tornare in classe regolarmente.