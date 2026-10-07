Maltempo, allerta gialla fino alle 15 nel Ponente: piogge e temporali, poi il Libeccio torna protagonista

La perturbazione annunciata nelle scorse ore sta interessando anche la provincia di Imperia, dove l'allerta gialla per temporali, scattata questa mattina alle 6, resterà in vigore fino alle 15 di oggi, mercoledì 7 ottobre. Arpal, nell'aggiornamento delle 12, conferma infatti per la Zona A, quella dei bacini liguri marittimi di Ponente, un'alta probabilità di temporali forti fino al primo pomeriggio. Successivamente la probabilità di fenomeni intensi è indicata in diminuzione. Nel frattempo le prime precipitazioni hanno già interessato il territorio, dopo che l'avvicinamento della perturbazione ha richiamato verso la Liguria una massa d'aria particolarmente umida.

La situazione più significativa, al momento, si concentra sul mare davanti al Ponente ligure, dove è presente la linea temporalesca più intensa. Il sistema, secondo le previsioni, è destinato a traslare lentamente verso nord-est, interessando progressivamente anche le altre zone della regione. Per la provincia di Imperia le prossime ore restano quindi quelle da seguire con maggiore attenzione, soprattutto per la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. L'avviso meteorologico di Arpal indica per oggi precipitazioni fino a forte intensità sulla Zona A, con cumulate significative anche sul Ponente. La fase più instabile dovrebbe comunque attenuarsi dalla seconda parte del pomeriggio, con una progressiva riduzione della probabilità di fenomeni forti sulla provincia di Imperia. Dalla tarda serata è atteso un temporaneo miglioramento, ma non si tratterà di una vera e propria conclusione della fase perturbata. Nella notte, infatti, la situazione resterà dinamica e i venti saranno destinati a cambiare nuovamente scenario. Per il Ponente Arpal segnala infatti vento di Libeccio forte, tra 50 e 60 km/h con raffiche, sui capi esposti, mentre il mare diventerà molto mosso dalle ore centrali della giornata, con un progressivo allungamento dell'onda in serata.

Domani, giovedì 8 ottobre, l'allerta gialla non interesserà la Zona A, mentre resterà attiva fino alle 15 sul centro-levante, nelle Zone B e C, per la prosecuzione della fase perturbata. Per il Ponente, tuttavia, Arpal prevede ancora condizioni di instabilità e una bassa probabilità di fenomeni forti, mentre il principale elemento di attenzione sarà rappresentato dal vento. Il Libeccio potrà infatti raggiungere i 50-60 km/h con raffiche sui capi esposti del Ponente, con mare molto mosso e onda in ulteriore allungamento nel corso della serata. La perturbazione non si esaurirà comunque nella giornata di domani. Venerdì 9 ottobre sono ancora attesi rovesci o temporali al più moderati, mentre il minimo di pressione tenderà a spostarsi verso l'Italia centrale. Per la Zona A la previsione indica una progressiva attenuazione dei fenomeni, anche se nella notte precedente sarà possibile un rinforzo della ventilazione da nord-ovest, localmente forte, tra 40 e 50 km/h sul Centro-Ponente. 1

Per quanto riguarda quindi l'Imperiese, le ore più delicate restano quelle fino al primo pomeriggio di oggi, quando la combinazione tra elevata umidità, instabilità e presenza della linea temporalesca sul mare potrà determinare rovesci localmente intensi. Dopo le 15 la situazione dovrebbe progressivamente migliorare sul Ponente, ma resteranno condizioni di variabilità e una ventilazione destinata a diventare protagonista. Il quadro regionale rimarrà infatti perturbato ancora per qualche giorno, con i fenomeni più significativi concentrati soprattutto sul centro-levante. L'avviso meteorologico di Arpal conferma per la Zona A il passaggio da una fase con alta probabilità di temporali forti a una situazione di bassa probabilità di fenomeni forti dalla metà del pomeriggio.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi, mercoledì 7 ottobre: sulla provincia di Imperia è la giornata più instabile della fase perturbata. Fino al primo pomeriggio, e quindi fino alla scadenza dell'allerta gialla fissata alle 15, resta alta la probabilità di temporali forti. Sono previste precipitazioni anche di intensità forte, con cumulate significative. La linea temporalesca presente sul mare davanti al Ponente è destinata a spostarsi lentamente verso nord-est. Dalla metà del pomeriggio la probabilità di fenomeni forti sulla Zona A diminuirà progressivamente, anche se potranno ancora verificarsi rovesci. 1

Giovedì 8 ottobre: per la Zona A non sarà più attiva l'allerta gialla, ma il tempo resterà variabile e non completamente stabile. Arpal indica una bassa probabilità di temporali forti sul Ponente. L'elemento principale sarà però il vento: il Libeccio potrà raggiungere 50-60 km/h con raffiche sui capi esposti della provincia di Imperia. Dalle ore centrali il mare sarà molto mosso, con l'onda destinata ad allungarsi ulteriormente verso la serata. 1

Venerdì 9 ottobre: sulla provincia di Imperia è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni, nell'ambito di una fase perturbata che interesserà ancora la Liguria. Il bollettino segnala rovesci o temporali al più moderati e, nella notte, vento localmente forte da nord-ovest sul Centro-Ponente, con valori indicati tra 40 e 50 km/h. Per la Zona A la tabella previsionale non evidenzia ulteriori fenomeni significativi specifici.