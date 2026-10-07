lunedì 12 ottobre
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: &quot;Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero&quot;
Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"
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Cronaca | 07 ottobre 2026, 15:32

Vallecrosia al Mare, ignoti vandalizzano monumento sul lungomare (Foto)

Distrutta la targa posizionata al belvedere

Vallecrosia al Mare, ignoti vandalizzano monumento sul lungomare (Foto)

Vandalizzato monumento sul lungomare a Vallecrosia al Mare. Ignoti hanno, infatti, distrutto la targa posizionata al belvedere di fronte al ristorante "La balena bianca".

Un'azione incomprensibile per l'Amni - associazione nazionale Marinai d'Italia che lo aveva posizionato durante un'enorme manifestazione che ha previsto un corteo per le vie cittadine, un'esposizione di modelli navali, una battaglia in acqua con i modelli di nave e il concerto della Marina militare.

L'atto vandalico è stato segnalato dall'Amni che spera si possa, al più presto, risalire ai colpevoli.

Elisa Colli

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