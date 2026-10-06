Incendio a Grimaldi, fiamme sotto controllo: Aurelia riaperta a senso unico alternato dopo il rogo (Foto e Video)

È sotto controllo l'incendio divampato nella zona di Grimaldi, al confine tra Ventimiglia e Mentone, che nel pomeriggio ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei mezzi aerei. Le fiamme hanno interessato l'area a ridosso della strada statale 1 "Via Aurelia", creando anche conseguenze sulla viabilità della zona. I lanci dell'elicottero sono terminati, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a presidiare il territorio per scongiurare la possibile ripresa di focolai. L'attenzione resta quindi alta, soprattutto nelle aree interessate dalla vegetazione. L'intervento prosegue ora nella fase di controllo e messa in sicurezza.

Durante le operazioni si è verificato anche un momentaneo distacco della linea di media tensione che alimentava la galleria dell'Aurelia, con ripercussioni temporanee sull'impianto. La situazione è stata successivamente gestita e le attività sono proseguite sotto il coordinamento degli operatori impegnati nell'emergenza. L'incendio, pur essendo ormai sotto controllo, ha richiesto particolare attenzione per la vicinanza con l'importante arteria stradale e con le infrastrutture presenti nella zona. I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per verificare l'assenza di ulteriori criticità e completare le operazioni necessarie.

Sul fronte della viabilità, a causa dell'incendio verificatosi al km 695,400 della strada statale 1 "Via Aurelia", nel territorio comunale di Ventimiglia, la circolazione è attualmente ripresa su una sola corsia di marcia, con l'istituzione del senso unico alternato. In precedenza la strada era stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e spegnimento in condizioni di sicurezza. Per chi deve transitare nella zona è disponibile come percorso alternativo la SS1 "dei Balzi Rossi". Sul posto è presente anche il personale Anas, impegnato nella gestione della circolazione.

La situazione resta dunque in evoluzione, con possibili rallentamenti in corrispondenza del tratto interessato dall'incendio. La circolazione sarà progressivamente riportata alla normalità una volta completate le operazioni dei Vigili del Fuoco e verificata la piena sicurezza della sede stradale. L'invito, per gli automobilisti diretti verso il confine, è a prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente sul posto. Il tratto di Aurelia interessato si trova in una zona particolarmente delicata anche per la presenza della galleria e per la vicinanza al confine italo-francese.

Intanto prosegue anche l'intervento per l'incendio di Pairola, nell'entroterra di San Bartolomeo al Mare, dove le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e controllo del fronte. Una giornata quindi ancora caratterizzata da diversi interventi legati agli incendi sul territorio del Ponente ligure, con Vigili del Fuoco e operatori impegnati a presidiare le aree interessate. L'attenzione resta alta anche nelle prossime ore, in attesa del completo spegnimento dei roghi e della conclusione delle attività di bonifica.