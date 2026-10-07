Maltempo, scattata l’allerta gialla nell’Imperiese: piogge e temporali, giornata da seguire con attenzione

È iniziata alle 6 di questa mattina, anche sulla provincia di Imperia, l’allerta gialla emanata ieri da ARPAL e Protezione Civile per il passaggio della perturbazione. Alle 7, la prima parte del sistema perturbato sta attraversando il confine italo-francese e si prepara a interessare progressivamente anche il Ponente ligure, portando le prime precipitazioni nelle prossime ore. Il quadro meteorologico è quindi destinato a cambiare rapidamente dopo le giornate caratterizzate da condizioni decisamente più stabili e asciutte. L’allerta sulla Zona A, che comprende l’intera provincia di Imperia, resterà in vigore fino alle 15 di oggi.

Quella odierna sarà quindi una giornata condita da precipitazioni, rovesci e possibili temporali, con il passaggio più delicato concentrato soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio. Il peggioramento sarà inizialmente più evidente sul Ponente, per poi spostare il proprio baricentro verso il Centro-Levante ligure. Sulla provincia di Imperia sono possibili piogge localmente intense e temporali, anche se i fenomeni più organizzati sembrano avere una maggiore probabilità di svilupparsi in mare. Non è comunque possibile escludere episodi sulla terraferma, soprattutto nelle aree dove i nuclei dovessero insistere più a lungo. La situazione sarà resa ulteriormente variabile dall'interazione tra le diverse correnti presenti sulla regione. Per il Ponente sono infatti previsti venti da Nord-Est localmente forti, con raffiche fino a 40-50 km/h sui capi costieri maggiormente esposti. Saranno quindi possibili rovesci improvvisi, temporali, raffiche e conseguenti effetti al suolo, soprattutto in caso di stazionarietà dei fenomeni. L'indicazione di ARPAL è comunque quella di uno scenario meno invasivo rispetto alle prime proiezioni dei giorni scorsi: per l'Imperiese non si prevede al momento un'ondata di maltempo generalizzata e persistente, ma una fase perturbata da seguire con attenzione per l'evoluzione dei singoli nuclei temporaleschi.

Il passaggio odierno arriva dopo un periodo particolarmente asciutto. La provincia di Imperia arriva a questo appuntamento con una situazione di marcata siccità, dopo un settembre chiuso addirittura con zero millimetri di pioggia in provincia. Federico Grasso, dirigente di ARPAL Liguria, ha spiegato ieri che il peggioramento sarebbe stato legato all'avvicinamento di una perturbazione e all'ingresso di aria più umida, con la possibilità di fenomeni localmente intensi. "Potrebbero avere precipitazioni molto forti localmente e grandine di piccola dimensione", aveva spiegato Grasso, escludendo però fenomeni particolarmente violenti come i downburst. Nel corso del pomeriggio di oggi la situazione dovrebbe gradualmente cambiare sul Ponente, mentre il cuore dell'instabilità si sposterà verso il Centro-Levante. Questo non significa però un immediato ritorno al bel tempo: la saccatura continuerà infatti ad avanzare verso Est e domani la Liguria resterà inserita in un contesto perturbato, con piogge diffuse. Per la provincia di Imperia la probabilità di fenomeni forti sarà più bassa rispetto a oggi, anche se potranno verificarsi precipitazioni localmente significative. Previsti inoltre venti meridionali localmente forti e mare fino a molto mosso, con onda lunga da Sud-Ovest.

La fase perturbata potrebbe proseguire anche venerdì 9 ottobre, quando il minimo depressionario tenderà a spostarsi verso l'Italia centrale. Anche in questa giornata saranno ancora possibili precipitazioni, ma con una tendenza alla progressiva attenuazione dei fenomeni. Per il Ponente imperiese, dunque, il quadro dovrebbe andare verso un graduale miglioramento dopo le giornate più instabili di mercoledì e giovedì. Resta comunque una situazione dinamica e soggetta a possibili variazioni, soprattutto per quanto riguarda la posizione dei nuclei temporaleschi e la loro intensità. Sanremonews.it

Le previsioni per oggi e i prossimi giorni

Oggi: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci in intensificazione dalla mattinata e possibilità di temporali localmente forti. La fase più delicata è attesa tra le prime ore della giornata e il primo pomeriggio, in concomitanza con l'allerta gialla sulla Zona A. Nel pomeriggio possibile attenuazione sul Ponente e spostamento dei fenomeni verso il Centro-Levante. Ad Imperia sono previste temperature comprese indicativamente tra 21 e 23 gradi.

Domani: ancora una giornata instabile e perturbata, con piogge diffuse sulla Liguria e precipitazioni localmente significative anche nell'Imperiese. La probabilità di temporali forti sulla Zona A sarà più bassa rispetto a mercoledì, ma il tempo resterà tutt'altro che stabile. Venti meridionali localmente forti sui capi costieri e mare fino a molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest.

Venerdì: la perturbazione continuerà a influenzare il tempo, ma con una tendenza al progressivo miglioramento. Saranno ancora possibili precipitazioni, soprattutto nelle prime fasi della giornata, mentre il minimo depressionario si sposterà verso il Centro Italia. Per il Ponente la situazione dovrebbe quindi gradualmente attenuarsi dopo due giornate caratterizzate da maggiore instabilità.

In sintesi: dopo settimane di tempo asciutto, la pioggia torna protagonista sulla provincia di Imperia. Oggi sarà la giornata da seguire con maggiore attenzione, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio, mentre giovedì resterà una giornata perturbata ma con minore probabilità di fenomeni forti nell'Imperiese. Venerdì, infine, dovrebbe iniziare la fase di attenuazione.