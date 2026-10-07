Incendi, notte di lavoro nel Ponente: roghi a Taggia, Pietrabruna, Cesio e Pontedassio, monitorati Grimaldi e Pairola

È stata una notte particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi boschivi nel Ponente ligure, con diversi interventi distribuiti in varie zone della provincia di Imperia. Dopo il rogo che aveva interessato Pietrabruna nella serata di ieri, l'attività dei Vigili del Fuoco è proseguita nel corso della notte con altre emergenze. Le segnalazioni hanno riguardato Cesio, Pontedassio, in particolare nella zona di Gombi della Luna, e Taggia, dove un incendio si è sviluppato nell'area della Superstrada. Una sequenza di episodi che ha richiesto l'impiego delle squadre sul territorio, impegnate a contenere le fiamme e a verificare la situazione nelle diverse aree interessate.

La situazione si è quindi sviluppata su più fronti, in una fase nella quale l'attenzione resta particolarmente alta per il rischio di propagazione degli incendi nelle zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione. Gli interventi della notte si sono aggiunti a quelli già in corso nelle giornate precedenti, a conferma di un periodo particolarmente impegnativo per il sistema antincendio provinciale. Le squadre hanno dovuto raggiungere località differenti, verificando di volta in volta l'estensione dei roghi e procedendo alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Al momento non vengono segnalate, per questi episodi, conseguenze per le persone o situazioni di particolare criticità per le abitazioni.

Questa mattina, intorno alle 6, è tornato qualche focolaio dell'incendio divampato ieri a Grimaldi di Ventimiglia, nella zona di confine con la Francia. Il rogo era stato portato sotto controllo dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, dell'elicottero e del Canadair, con le operazioni di bonifica proseguite anche dopo la conclusione dei lanci dall'alto. Le segnalazioni ricevute nelle prime ore di oggi sarebbero riconducibili a qualche ritorno di fiamma, probabilmente provocato dalla presenza di brace ancora attiva nell'area interessata dal rogo. Si tratta di una situazione che, dopo un incendio boschivo, richiede particolare attenzione proprio per evitare che piccoli focolai possano riattivarsi.

A Grimaldi, nella giornata di ieri, le fiamme avevano interessato una zona a ridosso della strada statale 1 Aurelia, provocando anche conseguenze sulla viabilità. La circolazione era stata inizialmente interrotta in entrambe le direzioni e successivamente riaperta a senso unico alternato, mentre i Vigili del Fuoco completavano le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Anche questa mattina, quindi, resta alta l'attenzione sulla zona, con l'obiettivo di verificare che non vi siano nuove riprese del fronte e che le eventuali braci residue vengano definitivamente eliminate. L'attività di controllo e bonifica rappresenta infatti una fase fondamentale dopo lo spegnimento delle fiamme.

Prosegue nel frattempo anche il monitoraggio dell'incendio di Pairola, nell'entroterra di San Bartolomeo al Mare, uno dei fronti che negli ultimi giorni ha maggiormente impegnato i soccorritori. Il rogo aveva avuto una ripresa durante la notte, arrivando ad avvicinarsi alle abitazioni e rendendo necessaria, a scopo precauzionale, anche l'evacuazione di una villa. Dopo le ore più delicate, le squadre hanno continuato a presidiare l'area e a lavorare per la bonifica, controllando attentamente eventuali focolai residui. La notte è quindi trascorsa con un costante presidio della zona, proprio per scongiurare nuove ripartenze del fuoco.

Il bilancio delle ultime ore restituisce dunque un quadro di forte impegno per Vigili del Fuoco, volontari e personale impegnato nelle operazioni antincendio. Da Pietrabruna a Cesio, passando per Pontedassio e Arma di Taggia, fino ai fronti già aperti di Grimaldi e Pairola, sono state diverse le situazioni da seguire contemporaneamente. L'attenzione resta alta soprattutto nelle aree già interessate dalle fiamme, dove la presenza di braci e piccoli focolai può determinare nuove riprese anche a distanza di ore dallo spegnimento. Per questo proseguono i controlli sul territorio, in attesa che tutti i fronti possano essere definitivamente dichiarati in sicurezza.