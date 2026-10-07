Blackout tra Vallecrosia al Mare e Bordighera, disagi per residenti e commercianti: corrente a macchia di leopardo

Un importante blackout si è verificato questa mattina nella zona compresa tra Vallecrosia al Mare e Bordighera, interessando anche buona parte dell'entroterra. L'interruzione dell'energia elettrica ha provocato diversi disagi sia per i residenti che per le attività commerciali, in una mattinata già caratterizzata dal maltempo che sta interessando il Ponente ligure. In diverse zone l'assenza di corrente si è protratta per un periodo significativo, creando problemi alla normale quotidianità e alle attività. Al momento la situazione è in fase di graduale miglioramento ma il ritorno dell'elettricità non è ancora uniforme su tutto il territorio.

Tra le conseguenze più immediate del blackout anche alcuni problemi legati ai cancelli elettrici delle abitazioni. Alcuni residenti, infatti, sono rimasti temporaneamente bloccati in casa proprio a causa del mancato funzionamento degli impianti. Disagi analoghi si sono registrati per le attività commerciali, che hanno dovuto interrompere il lavoro a causa dell'assenza di alimentazione elettrica. Una situazione particolarmente complicata per gli esercizi che necessitano di corrente per il funzionamento delle proprie apparecchiature e per garantire il regolare servizio alla clientela.

Fermi anche gli impianti di distribuzione del carburante, con diverse pompe di benzina che hanno dovuto sospendere temporaneamente l'attività proprio per la mancanza di energia. Anche altri negozi ed esercizi della zona hanno dovuto fare i conti con il blackout, con inevitabili ripercussioni sull'attività commerciale. Il disagio ha interessato una fascia piuttosto ampia del territorio, comprendendo non soltanto la costa tra Vallecrosia al Mare e Bordighera ma anche diverse località dell'entroterra. Una situazione che ha creato difficoltà soprattutto nelle prime ore della mattinata.

Nel frattempo, la corrente elettrica sta tornando progressivamente ma al momento il ripristino procede a "macchia di leopardo". In alcune zone l'alimentazione è già stata ripristinata mentre in altre persistono ancora le interruzioni. Le verifiche sono in corso per individuare l'origine precisa del problema e completare il ritorno alla normalità. Tra le ipotesi al momento considerate c'è quella di un guasto collegato alle condizioni meteorologiche avverse, con il maltempo che dalla mattinata sta interessando l'intero Ponente ligure.

La perturbazione sta, infatti, interessando diverse aree della provincia con precipitazioni e condizioni meteo che stanno creando disagi alla circolazione e ai servizi. Il blackout registrato tra Vallecrosia al Mare, Bordighera e l'entroterra si inserisce, quindi, in un quadro meteorologico particolarmente delicato. Resta da verificare se l'interruzione sia stata effettivamente provocata dal maltempo o da un guasto alla rete di distribuzione. Nel frattempo, residenti e commercianti attendono il completo ripristino dell'energia elettrica, che dovrebbe consentire alle attività di tornare progressivamente alla normalità.