Maltempo, record a Bajardo con 48 mm: oggi ancora instabilità, poi il miglioramento sull'imperiese verso il weekend

La fase più intensa del maltempo ha ormai lasciato il Ponente, ma la provincia di Imperia continua a fare i conti con una situazione meteorologica instabile. L'allerta gialla emanata da Arpal è terminata ieri pomeriggio, mentre anche durante la notte non sono mancate precipitazioni, soprattutto nell'entroterra. I quantitativi complessivi confermano una giornata caratterizzata da piogge diffuse e localmente significative. Il valore più alto è stato registrato a Bajardo, con 48 millimetri, seguito dai 44 di Diano Marina e Dolceacqua. A quota 40 millimetri si sono fermate Ceriana e Castelvittorio, mentre Pieve di Teco ha raggiunto 39 millimetri.

Piogge importanti anche in diverse altre località dell'entroterra e del Ponente. Pigna ha totalizzato 38 millimetri, Apricale e Nava 36, mentre Airole, Verdeggia e Ventimiglia hanno raggiunto i 35 millimetri. Pontedassio, Montalto Carpasio e Borgomaro si sono fermate a 34, Sanremo a 33 e Imperia e Triora a 32. Più contenuti i quantitativi di Rocchetta Nervina, con 25 millimetri. Un quadro che evidenzia ancora una volta come le precipitazioni abbiano interessato in modo significativo sia la fascia costiera sia soprattutto le zone interne, con accumuli distribuiti su buona parte del territorio provinciale.

Sul fronte delle temperature, in calo rispetto ai giorni scorsi, la notte ha proposto valori decisamente differenti tra costa ed entroterra. La minima più bassa è stata quella di Montegrosso Pian Latte, con 7,3 gradi, mentre Triora ha registrato 10 gradi e Pigna 10,2. Seguono Pornassio con 10,1 gradi, Apricale con 11, Montalto Carpasio con 11,4, Ceriana con 12,2 e Pieve di Teco con 12,7. Più miti i valori lungo la costa, con 18,6 gradi a Sanremo, 17,3 a Imperia e valori fino a 17,1 a Ventimiglia. Anche le massime sono rimaste contenute: Montegrosso Pian Latte si è fermata a 7,8 gradi, Pigna a 10,5 e Triora a 11,4, mentre Sanremo ha raggiunto 19,4 gradi.

Per quanto riguarda l'evoluzione, oggi, giovedì, resta una giornata ancora condizionata dalla perturbazione, soprattutto nella prima parte. Le indicazioni Arpal descrivono una situazione ancora instabile, con possibilità di rovesci e temporali, mentre la tendenza è verso un'attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Sul Ponente l'allerta gialla si è già conclusa, ma il quadro rimane variabile e non sono da escludere nuove precipitazioni. I venti potranno ruotare e rinforzare, mentre il mare è atteso molto mosso dalle ore centrali, con onda in allungamento. La svolta è attesa da domani, quando l'ingresso di correnti nord-occidentali in quota dovrebbe favorire un progressivo miglioramento. Arpal indica per venerdì una giornata decisamente più stabile, con cielo prevalentemente soleggiato e precipitazioni inferiori al 10% nelle principali località liguri. Per Imperia sono indicati valori intorno ai 16-23 gradi, con venti moderati da nord al mattino e nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Anche il mare tenderà a perdere moto. La tendenza successiva resta orientata verso condizioni più tranquille, anche se domenica potrebbe verificarsi una temporanea nuova fase di instabilità sul Levante, senza particolari segnali di un ritorno della fase perturbata sul Ponente. Arpal Liguria

Le previsioni per oggi e i prossimi giorni

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE – oggi

Giornata ancora instabile e perturbata, con possibilità di rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso delle ore, anche se il cielo resterà variabile. Sulla Liguria sono previste precipitazioni ancora localmente significative nelle aree interessate dalla perturbazione. Per Imperia Arpal indica temperature intorno ai 19-21 gradi. Venti in prevalenza deboli o moderati, con possibili rinforzi e successiva rotazione. Mare molto mosso dalle ore centrali, con onda in aumento e in allungamento.

VENERDÌ 9 OTTOBRE

Il tempo è previsto in deciso miglioramento, grazie all'ingresso di correnti nord-occidentali. Cielo prevalentemente soleggiato, con residui addensamenti ma con probabilità di precipitazioni inferiore al 10%. Temperature in calo nei valori minimi e in ripresa nelle massime: per Imperia sono previsti circa 16-23 gradi. Venti moderati settentrionali, soprattutto nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione verso sera. Il mare tenderà a diventare poco mosso.

SABATO 10 OTTOBRE

La tendenza resta orientata verso condizioni più stabili rispetto alla fase perturbata di questi giorni, con un generale consolidamento del tempo sul Ponente ligure. Possibili passaggi nuvolosi, ma senza il ritorno delle precipitazioni diffuse che hanno caratterizzato la fase appena conclusa. Temperature su valori autunnali, con clima più fresco soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Venti in attenuazione e condizioni del mare in ulteriore miglioramento.

DOMENICA 11 OTTOBRE

La situazione dovrebbe mantenersi complessivamente più tranquilla sul Ponente, mentre una temporanea oscillazione ciclonica del flusso potrebbe favorire qualche precipitazione soprattutto sul Levante ligure. Per la provincia di Imperia il quadro appare quindi decisamente più stabile rispetto a mercoledì e giovedì. Possibili nuvolosità variabile e passaggi perturbati locali, ma senza al momento indicazioni di una nuova fase di maltempo diffuso.

Il quadro, dunque, è quello di un graduale ritorno a condizioni più asciutte dopo le piogge delle ultime ore: ancora attenzione oggi all'instabilità residua, quindi un miglioramento più netto da venerdì e un fine settimana nel complesso più tranquillo sul Ponente.