Scontro tra due auto a Bordighera, un occupante resta incastrato: intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, in zona Madonna della Ruota a Bordighera, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro. L'impatto, avvenuto in via Madonna della Ruota, ha richiesto l'intervento dei soccorritori per una delle persone che si trovavano a bordo dei veicoli. Uno degli occupanti è infatti rimasto incastrato all'interno dell'auto, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, insieme ai mezzi del 118. Per prestare assistenza sono stati inviati un mezzo di soccorso di base della Pubblica Assistenza Ponente Emergenza e l'automedica Alfa 3. L'occupante coinvolto, un uomo di circa 40 anni, è stato trattato sul posto dai sanitari. Al momento non vengono segnalate conseguenze particolarmente gravi, mentre le operazioni di soccorso hanno richiesto particolare attenzione per consentire la liberazione della persona dall'abitacolo.

L'incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità della zona, con traffico molto rallentato lungo l'Aurelia. La presenza dei mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco ha infatti determinato inevitabili disagi alla circolazione, proprio nell'orario di maggiore afflusso del mattino. Gli automobilisti in transito nella zona di Madonna della Ruota stanno incontrando rallentamenti, con possibili code in corrispondenza del luogo dell'incidente.

Sono in corso gli interventi necessari per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della normale circolazione. La dinamica dello scontro tra le due auto è ancora in fase di ricostruzione. Le forze intervenute stanno effettuando gli accertamenti del caso per chiarire le cause dell'incidente e verificare l'esatta sequenza dell'impatto.