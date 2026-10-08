Vallecrosia al Mare, la vegetazione invade gli spazi privati in via Colombo: la segnalazione dei residenti a ridosso della ferrovia (Foto)

Alcuni residenti di Vallecrosia al Mare hanno scritto alla nostra redazione per segnalare una situazione che si registra in via Colombo, nella zona a ridosso della linea ferroviaria. A corredo della segnalazione sono state inviate anche alcune fotografie, nelle quali si può vedere come la vegetazione, in particolare le canne e gli arbusti, abbia raggiunto dimensioni importanti, arrivando a sporgere verso gli spazi adiacenti alla sede ferroviaria. Una situazione che, secondo quanto riferito dai residenti, rende meno agevole la fruizione delle aree private e dei parcheggi presenti lungo la strada.

In particolare, nelle immagini si nota come le canne siano cresciute fino a coprire parzialmente le automobili, creando una sorta di barriera vegetale tra la linea ferroviaria e le proprietà confinanti. Il problema, spiegano i lettori, non riguarda tanto la presenza della vegetazione in sé, quanto la sua estensione e il fatto che, con il passare del tempo, abbia finito per occupare visivamente e fisicamente una parte degli spazi immediatamente prospicienti le abitazioni. Un aspetto che viene sottoposto all'attenzione affinché possa essere valutata, dagli enti e dai soggetti competenti, la necessità di un eventuale intervento di pulizia e contenimento.

La segnalazione arriva in un'area dove la presenza della ferrovia rappresenta da sempre un elemento caratterizzante del territorio e dove sono necessarie, inevitabilmente, attività periodiche di manutenzione delle fasce adiacenti. I residenti auspicano quindi che la situazione possa essere verificata e che, laddove necessario, venga programmato un intervento per ridurre la vegetazione maggiormente invasiva, restituendo maggiore fruibilità agli spazi interessati. Una richiesta formulata senza toni polemici, ma con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su una situazione che, dalle fotografie, appare piuttosto evidente.

"Chiediamo semplicemente che venga verificata la situazione e che, se possibile, si intervenga per contenere la vegetazione che ormai arriva a coprire le auto", spiegano i residenti che hanno contattato la redazione. La questione, dunque, viene affidata alla valutazione dei soggetti competenti, ai quali spetta verificare la titolarità delle aree e le eventuali competenze sulla manutenzione della vegetazione lungo la linea ferroviaria. Nel frattempo, le immagini ricevute documentano una crescita particolarmente rigogliosa delle canne, che in alcuni punti hanno raggiunto un'altezza tale da modificare sensibilmente l'aspetto degli spazi confinanti con la ferrovia.