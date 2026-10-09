Perinaldo, dopo le piogge revocato il divieto di accendere fuochi: da domani tornano consentiti gli abbruciamenti

A Perinaldo tornano consentiti gli abbruciamenti, dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno contribuito a modificare le condizioni ambientali sul territorio. Il sindaco Francesco Guglielmi ha disposto la revoca del divieto di accensione di fuochi e di svolgimento delle attività suscettibili di provocare incendi boschivi, precedentemente introdotto con l’ordinanza sindacale numero 11/26. La decisione è stata formalizzata con l’ordinanza numero 12/26, firmata il 9 ottobre e destinata a entrare in vigore da domani alle 9. Si tratta di un provvedimento che modifica le misure precauzionali adottate nelle scorse settimane per limitare il rischio di inneschi e tutelare il patrimonio boschivo, l’ambiente e la pubblica incolumità.

La revoca arriva dopo il peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha interessato il Ponente ligure nei giorni scorsi, con precipitazioni registrate anche nell’entroterra imperiese. Le piogge hanno contribuito a ridurre le condizioni di rischio che avevano portato l’amministrazione comunale a introdurre le restrizioni. Nell’ordinanza, il sindaco richiama infatti l’evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali, ritenendo possibile procedere alla revoca delle misure precedenti, subordinatamente alla verifica del venir meno delle circostanze che ne avevano giustificato l’adozione. Da domani mattina, quindi, sarà possibile tornare a effettuare gli abbruciamenti nei limiti consentiti dalla normativa vigente, senza che ciò comporti una sospensione degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.

Il provvedimento precisa infatti che la revoca del divieto comunale non esonera dal rispetto delle norme nazionali e regionali, né di eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni stabilite dalle autorità competenti. La possibilità di accendere fuochi, pertanto, resta subordinata alle regole in vigore e alle condizioni previste per evitare l’innesco e la propagazione di incendi. L’ordinanza richiama, tra gli altri riferimenti normativi, la legge nazionale numero 353 del 21 novembre 2000, dedicata alla prevenzione degli incendi boschivi, oltre alla normativa regionale ligure. Gli uffici comunali sono stati incaricati degli adempimenti conseguenti, mentre il documento sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Perinaldo e trasmesso agli enti interessati.

Con la firma del sindaco Guglielmi si chiude dunque la fase di restrizioni temporanee introdotte per fronteggiare il rischio incendi sul territorio comunale. Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno rappresentato un elemento favorevole nella valutazione delle condizioni ambientali, consentendo di riconsiderare il divieto introdotto con la precedente ordinanza. Resta comunque fondamentale mantenere comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree rurali e boschive, dove la presenza di vegetazione secca e residui vegetali può richiedere particolare attenzione. La revoca sarà effettiva dalle 9 di domani, ma gli abbruciamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto di ogni disposizione ancora applicabile e di eventuali nuove indicazioni delle autorità competenti.