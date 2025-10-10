'Luci a Riva Ligure': l'amministrazione vuole trasformare la cittadina in un villaggio natalizio con luminarie e scenografie artistiche

Il Comune di Riva Ligure ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico regionale “Natale in Liguria”, finanziato con risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente 2025 (F.U.N.T.), presentando il progetto “Luci a Riva Ligure”.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, prevede la realizzazione e l’installazione di luminarie e scenografie artistiche luminose a basso impatto energetico, capaci di trasformare il borgo in un vero e proprio villaggio natalizio. L’obiettivo è duplice: offrire alla comunità locale un’atmosfera accogliente e festosa e, al tempo stesso, valorizzare l’offerta turistica del territorio, attirando visitatori e favorendo l’indotto economico legato al turismo. Il progetto ha un valore complessivo di 25.000 euro, di cui 10.000 euro richiesti a finanziamento sul F.U.N.T. e 15.000 euro coperti con fondi comunali già stanziati a bilancio.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è chiaro: creare un ambiente accogliente e suggestivo che sappia coinvolgere residenti, turisti e commercianti, migliorando la qualità della vita e rafforzando il senso di comunità durante le festività. Le luminarie natalizie non saranno soltanto un’attrazione estetica. Sul piano emotivo, offriranno momenti di gioia e benessere, riducendo lo stress e favorendo la socialità. Sul fronte economico, invece, si prevede un significativo indotto: le installazioni attireranno visitatori e famiglie, stimolando lo shopping e la frequentazione delle attività commerciali. Anche le aziende locali potranno trarne beneficio, grazie a un ambiente più motivante e positivo per i dipendenti.

Il cuore dell’iniziativa sarà un percorso di scenografie artistiche luminose capace di lasciare a bocca aperta grandi e piccoli. Le installazioni trasporteranno i visitatori in un mondo incantevole, dove le luci diventeranno protagoniste di un’esperienza magica e coinvolgente. Per dare la giusta visibilità all’evento, verrà lanciata una campagna pubblicitaria che utilizzerà manifesti, locandine e canali social. La comunicazione metterà in evidenza il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Liguria, con una spesa stimata di 1.500 euro.

“Luci a Riva Ligure” accompagnerà i visitatori tutti i giorni, dal tramonto all’alba, creando un’atmosfera suggestiva che renderà indimenticabile il periodo natalizio. Un appuntamento che si preannuncia già come una delle attrazioni più attese della Riviera ligure, capace di unire tradizione, innovazione e spirito comunitario.