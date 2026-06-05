Vallecrosia, Confesercenti presente a WineAround: il legame tra territorio e grandi eccellenze vitivinicole

Tutto pronto a Vallecrosia per il ritorno di WineAround, l’atteso festival che trasformerà i Giardini della Casa Valdese in un salotto del gusto a cielo aperto. Alla cerimonia di inaugurazione della sesta edizione non mancherà una folta delegazione di Confesercenti Imperia, a testimonianza dell’importanza di una manifestazione che mette al centro il valore delle imprese locali e la promozione turistica della Riviera di Ponente.

Il presidente cittadino di Confesercenti, Roberto Costato, ha espresso grande soddisfazione per la conferma di questo appuntamento, sottolineando come l’evento rappresenti un connubio perfetto tra tradizione, gastronomia e convivialità. Secondo Costato, accogliere un festival di questa portata è un segnale positivo per una città che dimostra vitalità e capacità di offrire eventi di alta qualità, capaci di attrarre sia residenti che turisti durante le due serate dedicate alla scoperta dei migliori vini italiani e delle birre artigianali.

Il legame tra l’associazione e il territorio sarà tangibile grazie alla presenza di numerosi associati Confesercenti che animeranno gli stand gastronomici. Questi operatori si confermano veri e propri ambasciatori del gusto, portando in primo piano i sapori autentici della nostra zona e celebrando la cucina italiana, riconosciuta ufficialmente come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO.