Formedil presenta l’evento finale del progetto multisport “Imperia in campo”

Si terrà sabato 6 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso The B Bar di Imperia, sul Lungomare Amerigo Vespucci, l’evento finale del progetto multisport “Imperia in Campo”, un percorso dedicato agli studenti e costruito intorno ai valori dello sport, dell’inclusione, della partecipazione e della crescita personale.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Imperia in Campo”, ha avuto l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza educativa e formativa capace di rafforzare il legame con la scuola, favorire la motivazione, sostenere la partecipazione attiva e contrastare il rischio di dispersione scolastica.

Nel corso del progetto, gli studenti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a diverse discipline sportive, vivendo momenti di squadra, confronto, responsabilità e collaborazione. Lo sport è stato utilizzato come strumento educativo per valorizzare le capacità individuali, promuovere il rispetto delle regole, rafforzare l’autostima e creare occasioni concrete di inclusione.

L’evento finale rappresenterà un momento di restituzione del percorso svolto, con la partecipazione degli studenti, delle scuole coinvolte, delle associazioni sportive partner e dei rappresentanti istituzionali. Durante la mattinata sono previsti l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali, il racconto delle attività realizzate, le testimonianze dei ragazzi e la consegna degli attestati di partecipazione.

“Come Formedil Imperia siamo orgogliosi di essere capofila di un progetto che mette insieme sport, scuola e formazione in una logica di prevenzione e inclusione”, dichiara Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia. “Imperia in Campo ha rappresentato un’occasione concreta per accompagnare i ragazzi in un percorso educativo diverso, capace di rafforzare la motivazione, il senso di appartenenza e la fiducia nelle proprie capacità. Crediamo molto nel valore dello sport come strumento formativo: attraverso il gioco di squadra, il rispetto delle regole e la partecipazione attiva, i giovani possono sviluppare competenze utili non solo in ambito sportivo, ma anche nella scuola, nel lavoro e nella vita.”

“Imperia in Campo” nasce dalla volontà di costruire una rete educativa tra scuola, sport e formazione, capace di accompagnare i giovani non solo nello sviluppo di competenze sportive, ma anche nella crescita personale e sociale. Un progetto che mette al centro i ragazzi, le loro potenzialità e il valore della partecipazione come leva per costruire nuove opportunità.