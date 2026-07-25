Sanremo: in Piazza Borea d'Olmo arriva "A tavola in Piazza del Duca", tre serate tra sapori, musica e convivialità

Per tre sere, a partire dalle ore 19.30, Piazza Borea d'Olmo si trasformerà in una grande sala da pranzo all'aperto, dove residenti e turisti potranno vivere un'esperienza che unisce eccellenze gastronomiche del territorio e intrattenimento musicale.

Protagonisti della manifestazione saranno sei attività della ristorazione sanremese: Trattoria della Stampa, Lab Gourmet, Oltre, Salsamenteria e Bacicin -Osteria e Vino, Teatro Illegale e La Taverna bakery, che proporranno un ricco ventaglio di piatti pensati appositamente per l'evento. I visitatori potranno scegliere tra specialità della tradizione ligure e non, come il brandacujun, l’insalata di polpo, hamburger gourmet, pizze, focacce farcite, paella valenciana, panini e tanto altro, fino ai dessert, accompagnati da una selezione di bevande e vini.

Ad intrattenere i commensali sarà un programma musicale diverso per ogni sera. Mercoledì 29 luglio l'energia di Master DBJ e la sua animazione farà rivivere le grandi hit dance degli anni '70, '80 e '90, le migliori sonorità old school, per far ballare e divertire il pubblico di ogni età; giovedì 30 luglio la piazza ospiterà una suggestiva Cena in Bianco, impreziosita dalla performance di Antonio Mileto, artista dalla lunga esperienza internazionale, alterna chitarra e pianoforte per creare atmosfere sempre diverse e coinvolgenti; venerdì 31 luglio gran finale con il gruppo Beat Up, giovanissimi nati tra le jam session locali e uniti da una passione travolgente per la musica dal vivo, portano sul palco il meglio del pop e del rock commerciale degli anni ’80 e ’90.

Un ringraziamento particolare a Giancarlo Elia, Presidente degli Edili di Confartigianato Imperia che ha supportato e aiutato l'Associazione nella logistica dell'evento. Inoltre, ringraziamo anche le aziende private sponsor che contribuiranno alla serata il Gruppo COAPI Srl, Botti Food Service, Peirano Bibite Albenga.