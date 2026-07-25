Musica, divertimento e sfilata dei carri: la Battaglia di Fiori Kids anima Ventimiglia (Foto e video)

Musica, coriandoli, palloncini, esibizioni e divertimento. Una folla di persone si è riunita lungo le vie della città e sul lungomare di Ventimiglia per partecipare alla Battaglia di Fiori Kids e assistere alla sfilata dei carri fioriti accompagnati dalla musica della Banda Musicale Città di Ventimiglia e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia.

La manifestazione dedicata ai più piccoli è stata organizzata dal comune di Ventimiglia con la collaborazione della Pro Loco Intemelia 26 e dell’Associazione Compagnia Carristi Ventimiglia. "Un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie e visitatori, con il linguaggio universale della musica e delle tradizioni" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente insieme alla sua amministrazione.

Tra i protagonisti dell’evento vi erano anche anche l'assessore di Mentone Daniele Mineo e un ospite d’onore internazionale: il gruppo francese "La Mentonnaise", storica associazione culturale nata a Mentone nel 1945 per tutelare e tramandare le tradizioni della città e del territorio, che si è esibito per l'occasione.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, delle forze dell'ordine, degli steward, della protezione civile, dell'Anget, dell'associazione nazionale carabinieri, della Croce Verde Intemelia e della Croce Rossa.