Bordighera, ai Giardini Lowe il concerto dell'Orchestra Note Libere: il sindaco Baldassarre "E' la cultura che unisce"

Una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del patrimonio culturale cittadino ha animato questa sera i Giardini Lowe, dove si è svolto il concerto dell'Orchestra Note Libere dal titolo "Fantasia d'Estate". Ad aprire l'appuntamento è stato il saluto del sindaco Marzia Baldassarre, che ha accolto il pubblico sottolineando il significato dell'iniziativa all'interno del calendario estivo promosso dall'amministrazione comunale. Un ringraziamento è stato rivolto ai musicisti, al direttore dell'orchestra, agli organizzatori, ai volontari e agli uffici comunali che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

"È davvero un piacere essere qui questa sera, nei meravigliosi Giardini Lowe, per condividere insieme un altro appuntamento della nostra estate bordigotta", ha esordito il sindaco, evidenziando come la musica rappresenti uno dei linguaggi più universali. "La musica ha una straordinaria capacità: riesce ad abbattere ogni barriera, unisce generazioni diverse, parla a ciascuno di noi senza bisogno di traduzioni e crea comunità", ha affermato Baldassarre, spiegando che proprio questo principio ha guidato la costruzione del programma estivo della città, pensato per offrire occasioni di incontro, condivisione e bellezza nei luoghi più suggestivi di Bordighera.

Nel suo intervento la prima cittadina ha poi richiamato il valore artistico del concerto, capace di proporre un percorso attraverso generi ed epoche differenti. Da Mozart alle grandi colonne sonore del cinema, fino alle musiche che hanno accompagnato intere generazioni anche attraverso il mondo dei videogiochi, "Fantasia d'Estate" si presenta come un viaggio musicale che dimostra la capacità della musica di rinnovarsi senza perdere la propria forza espressiva. Un messaggio che, secondo il sindaco, testimonia come la cultura sappia dialogare con il presente, coinvolgendo pubblici di ogni età.

Baldassarre ha inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione nel sostenere iniziative culturali come strumento di crescita della comunità. "Come amministrazione crediamo profondamente che investire nella cultura significhi investire nella qualità della vita della nostra comunità. Una città che offre musica, arte e occasioni di incontro è una città più viva, più attrattiva e più capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici", ha dichiarato. Un concetto che si inserisce nella volontà di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico di Bordighera attraverso un'offerta culturale diffusa durante tutta la stagione estiva.

Nel concludere il suo saluto, il sindaco ha ricordato la lunga tradizione musicale e culturale della città, sottolineando come i Giardini Lowe rappresentino una cornice ideale per eventi all'aperto capaci di coinvolgere cittadini e turisti. "A tutti voi auguro di lasciarvi trasportare dalla musica, di vivere questa serata con leggerezza e con emozione, perché la musica riesce sempre a regalarci qualcosa: un ricordo, un sorriso, un'emozione da portare con noi", ha concluso, rinnovando il ringraziamento all'Orchestra Note Libere, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata.