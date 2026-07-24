Erica Cassano conquista il pubblico dell'Hotel Riviera dei Fiori con “Duramadre” (Video)

È stata Erica Cassano, con il suo ultimo romanzo “Duramadre”, la protagonista del secondo appuntamento della rassegna letteraria “Due parole in riva al mare”, ospitata nella suggestiva cornice dell’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare. Un incontro che ha richiamato un numeroso pubblico, coinvolto dalla storia raccontata dall’autrice: un romanzo incentrato sulla lotta di una donna per difendere le proprie passioni, i propri sogni e il proprio amore, tra emozioni e scelte difficili.

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Sul palco, Erica Cassano ha dialogato con Raffaella Ranise, approfondendo i temi e i personaggi di “Duramadre”. Durante la serata, Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero ha inoltre interpretato alcuni brani tratti dal romanzo, accompagnando il pubblico dentro le atmosfere dell’opera.

La rassegna proseguirà con l’ultimo appuntamento in programma nella splendida cornice del porto di Marina di San Lorenzo: il 12 agosto alle 21 sarà ospite Matteo Bussola, che presenterà il suo romanzo “Il sole nelle pozzanghere”.