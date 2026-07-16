Serena Bortone ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo domani venerdì 17 luglio ore 21.00 Pian di Nave

Nell’ambito de Martedì Letterari estivi del Casinò di Sanremo, curati da Marzia Taruffi, domani venerdì 17 luglio ore 21.00 a Pian di Nave a Sanremo Serena Bortone presenta il libro: “Le dirimpettaie” (Rizzoli) Ingresso libero.

“Mia madre e le sue dirimpettaie vivevano i loro primi anni Sessanta con compostezza. Eppure. Il pulviscolo di quella sfrenatezza- colpevolizzata, combattuta, perseguitata- restava nell’aria. Percepivo che dietro le risatine, dietro le dichiarazioni scandalizzate, si nascondeva un tarlo. Le donne di quella generazione sapevano che c’era qualcosa oltre il focolare domestico. Qualcosa che non si poteva condannare del tutto, perché aveva un nome eterno come la storia dell’umanità. Si chiamava libertà.”( Scrive Serena Bortone)

C'è stato un tempo in cui la vita delle donne era solo una conseguenza del marito che si sposava. Poi è arrivato il Sessantotto e la rivoluzione sessuale che ha ribaltato radicalmente questo copione per le più giovani. Mentre le donne già sposate, strette nelle loro esistenze ordinate, si sono trovate all'improvviso travolte da mille pensieri di libertà. Come tre valchirie danzanti, Tina, Gabriella e Maria compiono la loro metamorfosi personale in un condominio romano di Talenti. Tre vite che si incontrano sul pianerottolo e piano piano diventano indispensabili l'una per l'altra, legate da un'amicizia quotidiana, fatta di confidenze, silenzi e osservazioni reciproche. Cresciute in un mondo che assegna ruoli rigidi alle donne, le tre amiche affrontano matrimoni spesso più di convenienza che sentimentali, maternità vissute tra dovere e ambivalenza, desideri repressi, tradimenti e improvvise fughe. Intorno a loro si muove un Paese in trasformazione: il boom economico, la Dolce Vita, l'emancipazione femminile, il divorzio. In un arco temporale che si estende dagli anni Sessanta al Capodanno del nuovo millennio, Serena Bortone ci regala tre donne indimenticabili, imprigionate in una vita dove il "buon matrimonio" non corrisponde a felicità. Gabriella rimugina e trova nei suoi pensieri la forza di scrollarsi di dosso un matrimonio stanco. Maria sogna e ogni tanto sparisce. Tina scopre l'eros e decide di tenerselo stretto. A ogni costo. "Le dirimpettaie" è un romanzo corale, vorticoso, irresistibile. Una storia che parla di noi, delle nostre madri, e di tutto quello che ci portiamo ancora addosso quando proviamo a scegliere la nostra vita.

Serena Bortone è una giornalista della Rai. Ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami) occupandosi di cronaca, costume, inchieste e soprattutto di politica.

Mercoledì 29 luglio ore 21.00 in piazza San Siro Beppe Convertini presenta il libro: “Il Paese delle Tradizioni” (Rai Libri).