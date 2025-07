Triora aggiorna le tariffe dell’acqua: +4,5% con effetto dal 1° gennaio e nuova struttura dei corrispettivi

Il Comune di Triora ha approvato il nuovo piano tariffario del Servizio Idrico Integrato, che, seppur adottato solo da poche settimane, si applica con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2025. La decisione, assunta all’unanimità dal Consiglio comunale con la delibera n. 25, recepisce le disposizioni del decreto commissariale n. 17 del 22 maggio 2025, con cui il Commissario straordinario della Provincia di Imperia ha definito i nuovi corrispettivi da applicare all’utenza nell’ambito territoriale ottimale.

L’aggiornamento tariffario è stato elaborato in conformità con il Metodo Tariffario Idrico MTI-4 previsto dall’Autorità nazionale ARERA. Il provvedimento approva, in particolare, l’adeguamento del moltiplicatore tariffario (θ), che passa da 1,389521 del 2024 a 1,452166 per l’anno 2025, pari a un incremento del 4,5%.

Il nuovo piano introduce inoltre una struttura tariffaria articolata per tipologia di utenza (domestica residente, non residente, altri usi) e suddivisa in scaglioni di consumo progressivi. Per i residenti, ad esempio, le fasce vanno da 0 a 35 mc, da 36 a 65 mc, da 66 a 110 mc e oltre i 110 mc annui, con corrispettivi crescenti a ogni scaglione, secondo criteri di equità e sostenibilità.

Il documento tecnico allegato alla delibera definisce anche gli importi aggiornati per fognatura e depurazione, distinguendo i valori per scaglione di consumo e indicando le quote fisse annue per ciascuna utenza. Le tariffe risultano quindi composte da una parte variabile legata al consumo e da una parte fissa.

Il Comune ha infine approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con il gestore Rivieracqua S.p.A. e ha trasmesso tutta la documentazione alla Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell’ambito, per i successivi adempimenti.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di forte attenzione pubblica sulla gestione del servizio idrico, anche alla luce dell’ultima delibera di ARERA che ha escluso il recupero dei conguagli 2020–2021, generando proteste da parte dei Comitati per l’acqua pubblica in vari Comuni del ponente. A Triora, però, il nuovo piano è stato approvato senza opposizioni, segno di una condivisione politica sulla necessità di adeguare le tariffe per garantire la sostenibilità del servizio.