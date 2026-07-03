Vallebona, alla Loggia dell'Aria la presentazione di "Tamago", il nuovo romanzo della giovane autrice Emma Sorriento

Il Comune di Vallebona, in collaborazione con l'Associazione culturale A Cria, organizza la presentazione del libro Tamago di Emma Sorriento, pubblicato da Antea.

Giovanissima scrittrice, Emma Sorriento è al suo secondo esordio letterario. Dopo il fantasy Sirene, pubblicato nel 2020, torna con un romanzo ambientato in Giappone che racconta il passaggio dall'adolescenza alla gioventù di un gruppo di amici, alle prese con emozioni, fragilità e altruismo. Un'opera introspettiva che affronta il momento delle scelte e della crescita personale, in un'età caratterizzata da sentimenti intensi e spesso contrastanti.

Con una scrittura fluida e coinvolgente, l'autrice accompagna il lettore in un percorso capace di parlare a persone di ogni età.

L'incontro si svolgerà sabato 4 luglio alle ore 18.30 presso la Loggia dell'Aria, nel cuore del borgo di Vallebona. A conversare con Emma Sorriento sarà Maria Pia Viale.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con un rinfresco offerto dalla famiglia dell'autrice.