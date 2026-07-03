Camporosso, arriva l’inedita versione estiva di "ARTE e GUSTO" al Centro Falcone

Torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio, ma questa volta in una veste completamente nuova, fresca e perfetta per le calde serate di luglio. ARTE e GUSTO, il celebre format ideato da CNA Imperia, è pronto a inaugururare la sua prima, attesissima edizione estiva. Quest'anno la manifestazione si fregia del prezioso Patrocinio e della collaborazione attiva della Città di Camporosso, a conclusione di una sinergia nata per valorizzare le eccellenze locali.

L’appuntamento è per venerdì 3 e sabato 4 luglio, dalle ore 18 all’una di notte, negli ampi spazi all'aperto del Centro Falcone di Camporosso. Due serate speciali create per unire cittadini, turisti e famiglie in un’atmosfera corale di festa, relax e grandissima qualità gastronomica.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la ricca proposta culinaria, capace di mettere d'accordo gli amanti dell'innovazione e i puristi della cucina locale. I visitatori potranno comporre il proprio percorso del gusto ideale grazie a un ricco ventaglio di opzioni. Per le innovazioni gourmet, Geppy's Bistrot in collaborazione con Bites stupirà il pubblico con le sue creazioni di street food contemporaneo, tra cui il Tunajam Taco, il Ligurian Street Crunch e il Puccjappork. Gli amanti dei primi piatti della tradizione troveranno pane per i loro denti con i famosi ravioli al sugo, i ravioli burro e salvia e le immancabili trofie al pesto preparate da Pasta Fresca Morena. Non mancheranno i grandi classici delle feste all'aperto proposti dalla Trattoria del Ponte, che accenderà i motori della convivialità con hamburger, salamelle, salsiccia e patatine fritte, senza dimenticare i simboli della terra ligure come la focaccia, la sardenaira e la tipica torta verde.

Nelle calde notti di luglio sarà garantito anche il giusto refrigerio. Le rinfrescanti birre artigianali di Granda Beer disseteranno il pubblico presente, mentre la mixology sarà protagonista grazie ai cocktail ricercati di Geppy's Bistrot, come il Sorbole Spritz, il Giallo Negroni e il Sorbole Mule. A questi si affiancherà la ricca proposta di pestati, drink, vini e caffè di Mad Men Lounge e IceCream, perfetto anche per una pausa con i suoi rinomati gelati e affogati, oltre al tradizionale servizio bar. Per chi cerca una coccola aromatica o di nicchia, ErbaCadabra proporrà una selezione di tisane e infusi. Passeggiando tra gli stand, il pubblico potrà inoltre scoprire e acquistare le dolcezze artigianali del Biscottificio Gibelli e le straordinarie creazioni di Antico Zafferano, che metterà in mostra il suo pane rustico, biscotti dedicati, zafferano in purezza e la particolarissima e fresca Mojito Marmalade, tutte leccornie caratterizzate dall’avere lo zafferano come ingrediente principale.

In pieno accordo con il nome dell'evento, la componente artistica quest'anno sarà straordinaria, dinamica e interattiva. Durante la manifestazione saranno infatti presenti gli artisti dell'Associazione "Venti d'Arte", pronti ad arricchire l'atmosfera con il loro estro e le loro creazioni. La vera sorpresa si accenderà nella serata di sabato quando, grazie alla presenza di MamyInk, chi lo desidera potrà vivere un'esperienza unica e trasformare la propria pelle in una tela vivente per accogliere vere e proprie opere d'arte personalizzate. A fare da perfetto palcoscenico a questa parata di sapori e creatività ci sarà una colonna sonora travolgente e pensata per intrattenere tutta la famiglia. L'energia e il ritmo delle serate estive saranno garantiti dal dj set di Ale Dj nella serata di venerdì e dalle vibrazioni della grande musica live con le performance di MG Cover Music il sabato. L’ingresso alla manifestazione è completamente