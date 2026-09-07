Perinaldo, terzo e ultimo appuntamento della rassegna "Scopriamo il nostro territorio"

Si avvia alla conclusione "Scopriamo il nostro territorio", il ciclo di appuntamenti promosso dall'Assessorato al Tempo Libero della Regione Liguria per valorizzare la storia, le tradizioni e i luoghi d'interesse dell'entroterra e della costa.

La terza e ultima tappa della rassegna è in programma per venerdì 11 settembre a Perinaldo. Il programma prevede il ritrovo alle ore 17:30 per una visita guidata tra i caruggi e i monumenti del borgo collinare, a cui farà seguito, alle ore 21:00, una serata di osservazione astronomica presso l'Osservatorio "G.D. Cassini".

L'evento chiude un percorso itinerante che nelle precedenti tappe ha toccato Riva Ligure, con la visita al Museo del Don, e Montalto Carpasio, con la tappa all'Azienda Agricola Castellarone legata alle tipicità agroalimentari locali.

La partecipazione a tutte le attività della giornata è gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti contattando il numero telefonico 329 588 3079.