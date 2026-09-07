Vele d'Epoca di Imperia, l'imbarcazione "Aria" sfiora il bis e conquista il secondo posto di categoria

Si è conclusa con un bilancio di prestigio la partecipazione dello storico 8 Metri Stazza Internazionale "Aria" (1935) alla 27ª edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, evento svoltosi dal 2 al 5 settembre 2026 in concomitanza con il 40° anniversario della manifestazione.

L'imbarcazione dell'armatrice bolognese Serena Galvani, battezzante il Guidone Heritage dello Yacht Club Italiano di Genova, ha conquistato il secondo posto finale nel raggruppamento Epoca Marconi 2 dopo quattro prove costiere disputate con venti tra i 6 e i 15 nodi. A condurre il veliero un equipaggio guidato dal timoniere Pietro d’Alì (ex di Coppa America) affiancato da Fabio Montefusco, Giampaolo Vatta e dal comandante Andrea Cupaioli, piazzatosi alle spalle soltanto del Q-Class portoghese Falcon.

Di rilievo anche l'affermazione nella tradizionale parata d'eleganza di sabato 5 settembre: Aria ha sfilato lungo la banchina Medaglie d'Oro accompagnata dal vivo dall'esibizione della soprano Angelica Cirillo sulle note dell'aria "Un bel dì, vedremo" di Puccini. La performance ha ottenuto il punteggio più alto da parte della giuria presieduta da Jean-François Cutugno e Mauro Pelaschier, valendo all'imbarcazione il premio d'onore consegnato dall'Assessore allo Sport del Comune di Imperia Marcella Roggero alla presenza del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Nel corso delle giornate imperiesi sono stati inoltre consegnati riconoscimenti al vicepresidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, Enrico Milano, al presidente dell'Assonautica e Yacht Club Imperia, Biagio Parlatore, e al Comandante del IV Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, Capitano Francesco Nerone, a suggello delle storiche collaborazioni sportive della barca d'epoca.